〈分析〉油價崩盤 那幾間美國銀行曝險最大？

由於能源產業高槓桿的特質，導致能源類股較不受投資人的青睞，因此，高收益債市為能源業者主要的融資管道之一，但由於近日來油價重挫，導致許多能源業者面臨了債務違約的風險，若油價持續下探，則這些企業將可能無法如期償還債券的本金及利息。

能源債券價格下降 (圖：Zero Hedge)

除了債券市場之外，銀行借款亦為能源業者主要籌資的管道，但由於油價的重挫，亦導致銀行業者的不良貸款風險上升。

近日來由於美國聯準會 (Fed) 所實施的低利率政策，造成銀行業者的獲利能力受到衝擊，再加上油價下跌重創能源業者的還款能力，導致能源業曝險部位較高的銀行，將會面臨更大的挑戰。

根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 統計數據顯示，若以 2019 年 Q4 的能源貸款比率為基準，能源曝險部位較高的銀行包括 BOK 銀行 (BOKF-US)、Cullen/Frost 銀行 (CFR-US)、及聯信銀行 (CMA-US) 等。

美國各銀行的能源曝險比重 (圖：Zero Hedge)

由於石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，針對擴大減產協議未能達成共識，導致國際油價重挫 30%，而由於能源業者的債務違約風險上升，導致銀行業者亦須增加貸款準備損失金的提撥，以減少不良債務所造成的衝擊。

根據大摩分析，若油價持續跌落至每桶 30 美元，則銀行業者於 2020 年 Q1 及 Q2 所應提撥的貸款準備損失金規模，將可能達到 2016 年能源危機時的金額。

針對能源曝險部位須增提之貸款損失準備金 (圖：Zero Hedge)

國際油價的重挫除了對銀行業者造成衝擊以外，影響範圍亦擴及整體經濟的各個層面，北歐銀行 (Nordea) 的 Martin Enlund 指出，油價的下跌將會造成企業資本支出的萎縮，並衝擊製造業景氣。

油價價格、ISM 製造業 PMI 指數 (圖：Zero Hedge)

雖然汽油價格的下跌，可促使消費者實質收入的提升，並刺激消費能力。但在 2015 年至 2016 年的製造業衰退期，顯示油價的下跌重創了企業投資規模，並導致石油出口業者面臨財務上的困難，並對於經濟成長造成衝擊。