〈觀察〉肺炎疫情延燒 反成中國加速布建5G的「催化劑」

武漢肺炎 (COVID-19) 衝擊中國生產的科技產品及經濟發展，不過，業界人士認為，此波疫情反將成為中國布建 5G 的「催化劑」，除因遠端醫療、管理等應用需求浮現，中國藉由加速 5G 布建，也能減緩經濟下行的壓力，並藉此展現在疫情下，仍能快速布建的技術與效率，台廠供應鏈也可望因此受惠。

為降低武漢肺炎的傳染風險，不僅企業大舉採用視訊會議、遠端行政外，民間的遠距醫療看診、線上實時教學的需求也顯著升溫，網路的高速、低延遲也就顯得更為重要，因此勢必得加速 5G 落地應用。

另一方面，武漢肺炎疫情重創中國第一季經濟發展，在今年面對疫情衝擊和經濟下行壓力情況下，中國加快 5G 網路建設步伐，對優化投資結構、穩定經濟成長速度等，發揮關鍵作用。

根據中國信通院最新預測，中國今年 5G 基站布建並未受疫情影響「如期推進」，累計至今年底開通的 5G 基站將超過 55 萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。而截至 2 月初，中國三大電信運營商中國電信、中國聯通、中國移動，共開通約 15.6 萬個 5G 基站。

此外，5G 也是美中貿易戰以來，雙方戰火猛烈的板塊，美國積極圍堵華為電信輸出到北美、歐洲等地區，不過，業界認為，歐洲各國對挺美還是挺中看法不一，中國不排除藉由加大 5G 建設力道，展現不受疫情，仍能快速布建大範圍 5G 基站網路的效率，向世界展示技術實力。

在中國加速布建下，法人看好，華為、中興以及烽火等相關供應鏈可望受惠，業者表示，雖然疫情有導致部分標案、訂單出現遞延的狀況，但都是短期影響，預計第一季後，整體需求可望「後來居上」。