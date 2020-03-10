OPEC、俄國談判破裂油價閃崩 高收益債違約風險攀升

俄羅斯與 OPEC 減產談判破裂，導致國際原油價格閃崩，投信認為，油價崩跌雖有助於和緩通膨，雖給予央行更多量化寬鬆空間，但也讓以能源企業為大宗的高收益債面臨違約風險，尤其在疫情推波助瀾下，預估油價恐在未來數週內走跌，進而加劇高收益債違約風險。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，美國高收益債券指數與歐洲高收益債券指數的利差，從今年以來已經分別擴大 204 個基本點、152 個基本點，導致債券價值持續承壓，市場流動性亦見到緊縮。

富達國際股票基金經理人寧靜表示，油價全面崩跌短期內對沙烏地阿拉伯、俄羅斯兩國財政狀況毫無沒經濟效益，也會讓美國原油生產商面臨財務挑戰，並進一步衝擊高收益債券市場，尤其是高槓桿率生產商所發行的高收益債。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，原油價格戰開打將加劇高收益信貸市場的緊張，加上疫情對內需消費為主的美國經濟增添不確定，預估美國聯準會未來持續降息已勢在必行，但以目前美國 10 年期公債殖利率一度跌至 0.31% 來看，短期恐怕有過度恐慌反應疑慮。

林雅慧表示，就經濟層面觀察，低油價雖然對能源業者、原物料出口為主的新興市場相對不利，但燃料成本降低卻有助於降低運輸成本、提高消費者可支配所得，而較低的能源價格也意味著通膨壓力降低，有助於各國央行進一步採取寬鬆貨幣政策。

為降低高收益債因油價暴跌而衍生的違約風險，部分投信也開始積極調整資產配置，陸續降低配置於能源、原物料等循環性產業，調高電信、醫療保健等防禦性產業的配置，預估隨市場整體賣壓升高，個別企業信用體質差異所生的投資價值也將逐漸浮現。