【馮冠華專欄】A股仍有不錯的吸金條件

3 月 11 日推介 - 中國鐵塔（788）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆上升，指數以 25286 點開出，上升 245 點；但在 A 股早段走弱下，恆指很快也轉升為跌，最多曾下跌 61 點，低見 24979 點。及後有報道指習近平到達武漢視察，A 股迅即轉強，恆指又由跌轉升，最多更曾大升約 600 點，高見 25579 點，最終以 25393 點收盤，上升 352 點。成交金額按日減少約 17% 至 1411 億。港股通南向維持淨流入，金額上升至港幣 84 億，創 2018 年 2 月 5 日以來最高。滬深股通北向轉為淨流入，金額約人民幣 31 億。藍籌 43 升 6 跌 1 持平。



板塊方面，內航、手機設備、內銀、澳門博彩、軟件、5G 及內需股表現較好，石油相關股有少許反彈。武漢概念股和部份港股通新貴也表現突出。做空方面，比率回落至 2 月 18 日後的新低 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 81:19。重貨區方面，熊證上移至 26200-26249，牛證則不變在 24900-24949。恆指夜期報 25494 點，上升 45 點，高水 101 點。港股 ADR 上升 195 點，相當於恆指 25587 點。

簡評：筆者無法知曉，昨天盤中 A 股的探底回升，是國家隊配合習近平親訪武漢視察，又或是投資者對疫情受控轉為樂觀所至。在筆者的視野，習近平的視察只是給日益好轉的國內疫情，再加一個肯定，姿態多於實際而已。雖然最終上證 3000 點得而復失，點數上亦只是追回週一跌幅的約 46%，但兩市成交金額維持在萬億以上，滬深股通北向轉回淨流入，緊張的氣氛確似有所緩和。



筆者昨天也指出，A 股在週一大跌市中，是區內表現較好的市場。在中國境外疫情仍然嚴峻，以及石油價格戰威脅下，國內疫情的持續轉好、憧憬更多政策扶持、估值相對平宜及富時擴容之前，相對上，A 股仍是有不錯的吸金條件。

港股方面，被動模式依舊，昨天的反彈，主要來自 A 股及道指期貨上升（憧憬川普救市）的動力。恆指最終的升幅，亦只是週一下跌的 32%。由於成份股內包括了中海油（883）和中石油（857）這兩隻週一的重災股，反彈幅度不及上證亦可理解。指標上，港股通南下淨流入金額創兩年多的新高，表面上是好消息，但明細顯示淨流入集中在建行（939）、騰訊（700）、工行（1398）及滙豐（5），給筆者感覺是維穩的操作而已。



做空比率急回是好現象，指數下跌時沒有借勢屠牛也不錯，大市成交金額也維持在高水平，但亦不能否定只是大跌後的死貓彈，畢竟油價這黑天鵝仍沒有解決，亦不似容易解決。最新看到的消息也不是太正面，包括伊拉克加入減價戰、俄羅斯稱未關閉 OPEC + 合作的大門，但又強調可以承受油價在每桶 25 美元 - 30 美元左右，且估計可以支撐 6-10 年之久，以及川普週一晚至電沙特王儲並未有突破等等。

港股後市若要造好，筆者認為又是望 A 打掛了。至於今天推介，再挑選防守力不俗的鐵塔（788），5G 概念股昨天在中港巿場均表現不俗，應有點耐力吧！

2) 內地昨天早上公布 2 月數據，在武漢肺炎疫情下，內地於上月錄得通脹 5.2%，符預期，PPI 則跌 0.4%，略低於預期的跌 0.3%。中國國家統計局表示，二月份食品價格按月上升 4.3%；令 CPI 上升 0.98 個百分點；按年上升 21.9%；影響 CPI 上升 4.45 個百分點；其中豬肉價格上升 9.3%，升幅擴大 0.8 個百分點。



統計局指出，武漢肺炎下，價格走勢形成較復雜的沖擊；隨著復工復產，及中央保供穩等政策措施，價格運行總體平穩，CPI 繼續上升但升幅有所回落，其中以食品價格上升較多，至 PPI 則穩中略有下降。（蘋果日報）

3）俄羅斯能源部長 Alexander Novak 接受採訪時表示，未關閉 OPEC + 合作的大門，但同時指，俄羅斯可將石油產量最多每日提高 50 萬桶。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：市場傳聞川普與國會共和黨議員見面時提出，今年內將薪俸稅稅率降至零，並計劃援助頁岩油開採行業，美股三大指數反彈，當中道指上升 1167 點或 4.89%，標普和納指則分別上升 4.94% 及 4.95%。十年期債息回升至 0.8%。美滙指數亦反彈至 96.49，紐約期油回升至 34.36 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：長城汽車（02333）公布 2 月產銷快報，銷量約 1 萬輛，按年下跌 85.48%。期內，產量約 1 萬輛，按年減少 85.44%。

路透引述兩名消息人士透露，美國私募基金公司黑石集團，正進行排他性談判，計劃斥資 40 億美元 (約 312 億港元) 將 SOHO 中國（410）私有化。黑石將以每股 6 元提出私有化。

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