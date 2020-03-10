油價驟跌、美股融斷 標普抹去5兆市值 

受全球油價驟跌，美股週一 (9 日) 開盤後三大指數齊跳水，標普 500 指數暴跌 7.6%，於盤後觸發美股融斷機制。週一 (9 日) 美股 S&P 500 指數創下 2011 年來最大單日跌幅，在近幾週內抹去超過 5 兆美元。

標普 500 指數 (圖片: INVESTING)

10 年期美債殖利率深陷歷史新低 0.5%，而 30 年美債殖利率則跌破 1%。新橋證券首席分析師 Donald Selkin 說道，油價將削弱石油庫存、而處在歷史低點的低利率將重挫銀行。

Independent Advisors Alliance 首席投資顧問 Chris Zaccarelli 指出，「許多因素促成這場風暴，市場對疫情的恐慌、油價驟跌，加上金融系統不穩定，殖利率幾乎隨著股市一同下滑」

標普前十大企業總市值蒸發超 1.4 兆美元；科技股全數收跌幅；蘋果 (US-AAPL) 暴跌 7.9%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 6.17%，蘋果和谷歌市值各削去超過 2000 億美元；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 5.29%，市值損失 1700 億美元。

微軟 (MSFT-US) 暴跌 6.78%，市值蒸發約 2500 億美元，損失超越其他美股，電動車大廠特斯拉 (US-TSLA) 更是崩跌 14%。

美股經歷 2008 年 8 月金融危機以來最慘烈的一天，標普 500 能源指數 SPNY 週一下跌 20%，從 52 週前歷史高位下滑將近 50%。

週一紐交所股票量達到前所未有新高，超過 3500，是金融海嘯以來最高紀錄。