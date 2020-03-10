油價重挫導致新興市場貨幣大跌 央行利率政策陷兩難

由於國際原油價格的重挫，導致市場避險情緒升溫，造成新興市場貨幣匯價的大跌。由於新興市場各國須同時解決經濟成長低迷、以及貨幣匯價下跌的兩個問題，因此，造成央行面臨了利率決策上兩難。

新興市場各國貨幣兌美元匯價於週一 (9 日) 大幅下跌，俄羅斯盧布兌美元下跌了 6%，墨西哥披索兌美元下跌了 4%，而印尼盾兌美元則是下跌了 1%。

由於石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，針對擴大減產協議未能達成共識，導致油價大幅下滑 30%。另外，為了向俄羅斯施加壓力，沙烏地阿拉伯宣佈將自 4 月起調降石油價格，並計劃大幅提高原油產量至每天超過 1 千萬桶。

為了減輕武漢疫情 (COVID-19) 對於經濟所造成的損害，各國央行已積極採取貨幣寬鬆政策。此外，疫情亦導致全球石油需求量的減少，ClipperData 的大宗商品研究主管 Matthew Smith 表示，石油需求的低迷，再加上對於增產的預期，導致油價面臨了雙重打擊。

由於墨西哥及俄羅斯皆為石油出口國，且匯率走勢亦與石油價格連動，因此，國際油價的重挫導致兩國的貨幣匯價於週一 (9 日) 大幅下跌。

墨西哥披索兌美元匯價日 k 線圖

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，導致新興市場各國經濟受到嚴重衝擊，Fitch Solutions 的國家風險與全球策略主管 Cedric Chehab 表示，面對經濟成長的不振，新興市場各國央行應採取降息政策以刺激景氣，但是，面對貨幣匯價的下滑，央行應採取升息政策以支撐匯價走勢。

因此，由於新興市場同時面臨這兩個問題，導致各國央行在進行利率決議時，將會面臨到政策上的兩難。