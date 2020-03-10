伺服器DRAM Q2漲幅逾15% 關注疫情對下半年供需影響

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，受惠美國政府標案與新冠肺炎疫情帶動，遠端服務需求擴增，第 2 季伺服器 DRAM 價格漲幅由原先預測的季增 15% 擴大至 20%，企業用 SSD 第 2 季價格同步上修，漲幅由 5-10% 擴大至 10-15%。

TrendForce 指出，去年第 4 季起，美國政府聯合組織防衛基礎設施 (JEDI) 標案需求，持續驅動伺服器市場，而新冠肺炎疫情在全球快速傳播，使遠端辦公需求大增，尤以中國雲端業者備貨需求 2 月顯著增長。

TrendForce 認為，需求持續增加使供需雙方記憶體庫存皆處低點，加上中國電信業者普遍在 2 月開始執行新一輪招標，將使伺服器 DRAM 供貨更為吃緊，帶動價格上揚。

不過，雖然中國疫情暫受控制，但歐洲疫情迅速升溫，加上美國數州也發生感染，可能衝擊全球消費者信心，全球需求發生變化，也將使供需結構改變，TrendForce 表示，下半年價格走勢將據疫情擴散程度，再做觀察。

企業級 SSD 需求也從去年第 4 季開始回升，今年第 1 季北美資料中心業者持續加單，加上中國市場受疫情影響，推升遠端服務及宅經濟需求達高峰。但因供應端先前擴產計畫保守，導致無法及時擴張產能，來應付伺服器或資料中心客戶急單需求，供給不足情況下，預期此波需求動能可延續至第 2 季。

隨著企業級 SSD 需求持續成長，PC 及手機 OEM 目前也未下修訂單，使第 1 季 NAND Flash 供給更不足。據 TrendForce 調查，PC 與手機 OEM 客戶在中國物流受疫情影響下，從生產至運送流程普遍拉長至 2 周以上，客戶庫存難以快速拉高至安全水位，NAND Flash 第 2 季供給仍將吃緊，原廠議價態度更強硬，上修第 2 季企業級 SSD 漲幅至 10-15%。

展望下半年企業級 SSD 價格走勢，TrendForce 認為，隨著歐洲與美國疫情快速蔓延，歐洲交通樞紐米蘭也進入封城階段，若疫情延續到下半年，將導致全球經濟進一步下修，PC 及手機 OEM 廠商有可能調整下半年生產需求，是否會造成 NAND Flash 目前供不應求市況反轉，將取決於全球疫情受控程度。