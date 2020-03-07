當前美債殖利率跌勢驚人 但配合刺激措施 有助下半年反彈

人們對迅速蔓延的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擔憂，引發股市和其他風險資產的拋售，此時債券表現優於其他市場不足為奇。

但是，殖利率的急劇下降使長期美國國債成為今年以來表現最強勁的資產之一，它們 2 位數的巨幅價值讓常被更形突出，因美債向來的年回報率僅有低個位數。

Tradeweb 數據顯示，美國 10 年期美國國債殖利率週五 (6 日) 下跌 21.5 個基點至 0.709%，比年初交易價格低約 1.20 個百分點。30 年期債券殖利率下跌 44.2 個基點至 1.216%。隨著殖利率下降，債券價格上升。

10 年期美債殖利率走勢

投資人表示，儘管美國國債的殖利率迅速下降，但美國債券市場的深度仍吸引來自全球各地的投資客。

Raymond James 首席固定收益策略師 Kevin Giddis 寫道：「在這些水平上買進美國國債，可確保在手頭有隨時可取用的流動性的同時，也可隨時安全地重返市場。」

甚至另一種避風港投資：黃金，今年來的漲幅也達 9.4%。

但是，隨著殖利率趨近於零以及令人擔憂的回彈潛力，部分投資人可能開始質疑債券市場在未來幾週內是否會不再是避風港。

管理期貨基金的 AlphaSimplex Group 投資組合經理人 Kathryn Kaminski 說，「安全港可能不再安全。」

本周利率的暴跌反映出人們對未來的擔憂，也顯示出新型冠狀病毒恐慌消退後可能出現的反彈。

PGIM 固定收益資深投資組合經理人 Mike Collins 表示：「在 6 個月後，可能就會出現大幅反彈。」「由於其季節性因素使然，我確實看好下半年會出現相當大的復甦。別忘了，美國的經濟動能仍強。」

的確，週五的非農就業報告只是最新一項展現面對新冠病毒恐慌美國經濟仍然強勁的例子，但卻無濟於事。

市場不分青紅皂白地拋售股票，大量購買政府債券，兩者交互消長，並對持續不斷的利多經濟新聞沒有反應。

Action Economics 全球固定收益分析總經理 Kim Rupert 表示：「這是一種循環交易。」「股市正在關注 10 年期殖利率和整個曲線的下跌。這使股票價格下跌，資金流向債券市場。它只是在兩個市場之間像打乒乓球一樣來回，將一切拉低。」

但是她也認為，殖利率的下降雖然預示著近期的恐慌情緒，但同時也預示著未來可能會有更好的發展方向。

她說：「一旦問題解決，債市的刺激措施可能在下半年產生巨大的正面影響。」「也許在短期內適得其反，只是恐慌交易把殖利率大幅拉低。但是就目前而言前景還太模糊，很難看到很多效果。」

可以肯定的是，市場並不認為降低利率有助於應對疾病恐慌引起的經濟放緩。

降低資本成本通常有助於解決需求方面的問題。聯準會 (Fed) 週二 (3 日) 將​​基準利率調降 50 個基點，Rupert 說這是浪費火力。她說：「它們本來可以做得更好。」像是僅僅釋出可能降息訊號並在採取行動之前繼續監測事態發展。

但相反地，Fed 採取了行動，現在市場預期本月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將再降息 75 個基點。從週二的舉動來看，市場似乎並沒有感到太過安心，部分投資人擔心 Fed 的彈藥可能所剩無幾。

富蘭克林鄧普頓固定收益部門投資長 Sonal Desai 說，「會有恐慌是由於 Fed 即將用罄降息能力，無視過去 10 年全球央行採取非常政策措施的事實。Fed 降息並不成熟。」

她也認為經濟會從新冠病毒的恐慌中復甦，但這不僅需要低利率。除了史上最低的借貸水平，她認為，對某些經濟特別敏感的產業如餐飲業提供某種形式的刺激措施，也是適當的。

Desai 說：「在這個階段，如此低的利率將是非常有助的。」「但是在過渡時期，如果想要刺激經濟，真正需要的是針對性的幫助，以避免無力償債和破產達到 Fed 也救不回來的水平。」