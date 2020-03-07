〈紐約匯市〉美債殖利率續探新低 美元創四年來最慘週跌幅 英鎊歐元雙漲

週五 (6 日) 美元指數下滑 0.82% 至 95.995，美元延續第二日跌勢，早盤時段一度下探至 95.883，為一年來最低水平。由於美國公債殖利率大跌，損傷美元吸引力， 美元本週累計下跌 1.6%，是自 2016 年 2 月初以來最差一週的表現。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

武漢肺炎疫情日益擴大，週五 (6 日) 有六個國家通報國內第一起新增確診病例，全球確診病例突破 10 萬人，市場對疫情的不確定性促使資金湧入具避險性質的政府公債，10 年期美債殖利率跌至 0.674% 歷史低點，為史上首度跌破 0.7%。

Action Economics 董事總經理 (Jonathan Coughtrey) 在報告表示：「美元走軟的同時，美債殖利率也急劇下滑」。

避險貨幣需求不減，日圓瑞郎雙漲，美元兌日圓率重跌 0.83%，至 1 美元兌換 105.28 日圓，創六個月以來新低，自去年 8 月份來首次跌破 106 日圓。美元兌瑞郎下跌 0.84%，自兩年來低點回彈。

高盛全球外匯與新興市場戰略聯席主管 Zach Pandl 表示，如果未來幾個月全球股市持續震盪，日圓可能升至 95。美元兌瑞郎下跌 0.1％至 0.9443。

市場押注本月 18 日至 19 日的利率會議上，央行將再降息 2 碼。聯準會已於本週二 (3 日) 緊急降息兩碼，目前的基準利率為 1.0%-1.25%。預估會在四月會議前降息 2 碼。

美元暴跌支撐了歐元英鎊，歐元週五狂漲 0.4%，一度觸及八個月來高點 1.1328。歐元兌美元的一個月隱含波動率達到了 2018 年 11 月以來的最高水平，MUFG 銀行的分析師指出，若歐洲央行 (ECB) 不採取寬鬆政策，歐元將持續升值。

德國 1 月份工廠訂單增長 5.5%，但該數據仍是疫情前的狀況，隨著疫情延燒，市場預期德國製造業的景氣復甦亦將難以維持。投資人密切關注 ECB 是否能在下週會議將利率下調 10 個基點。歐元本週仍上漲近 1.9%。

英鎊兌美元 (圖片: INVESTING)

英鎊同樣隨著美元走軟而大漲 0.73%，由於得到脫歐首席談判代表 Michel Barnier 的樂觀言論支持，英鎊鞏固強勁漲勢，上行阻力位落在 1.3050。

此外，英國政府承諾大幅增加公共支出以因應疫情，從而消除英國央行需要進一步降息的需要，萬神殿宏觀經濟學家 (Pantheon Macroeconomics) 分析師預計，英國財政赤字將從當前財年的 2.0% 擴大至國內生產總值的 2.4%。

「我們預計英國首相今年會相對謹慎，以保留 2021 年的火力，屆時英國脫歐的經濟成本將開始急速上升。」

國際油價暴跌，和期貨價格正相關的紐幣澳幣回神，此外，跡象顯示中國疫情正在減緩，紐幣兌美元漲 0.5%，同時帶動澳幣走揚，加上美元疲軟，澳幣兌美元上漲 0.56% 至 0.6650，逼近兩週來高位。

截至週五 (6 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 95.995。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1284 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3049 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6650 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3424 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.28 日圓。