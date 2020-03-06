十年期美債殖利率破0.9%  新債王：Fed很快會再降息 走向零利率

美國聯準會 (Fed) 週二 (3 日) 意外降息兩碼，素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週四 (5 日) 預測，聯準會很快會再度降息，並走向零利率時代。

趕在 3 月 17 ～18 日召開利率會議召開前，美國聯準會 (Fed) 週二 (3 日) 宣布，緊急調降聯邦基金利率 2 碼至 1.0% 至 1.25% 區間，以因應武漢肺炎 (COVID-19) 之衝擊，這是自 2008 年金融危機以來，聯準會首次在兩次利率會議之間採取行動。

岡拉克週四表示：「回顧歷史，一旦聯準會在兩次會議間採取恐慌性降息，特別是降兩碼…… 他們通常會很快地再次降息。」

岡拉克進一步表示：「我的看法是，聯準會將再次降息，甚至可能在兩週內。」

儘管美國總統川普對負利率讚不絕口，但岡拉克表示，他認為聯準會不太可能走日本和歐盟的老路。

岡拉克預估：「我們將看到利率趨近於 0… 當我提到恐慌時，並不意味著這是不合理的。有時恐慌是合理的… 商業活動可能會收縮。」

新債王發表上述言論之際，10 年期美債殖利率跌至 0.9% 以下的歷史低點 (0.899%)。2 年期美債殖利率此前也觸及 0.554% 歷史新低。