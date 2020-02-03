中國工業企業利潤由雙位數成長轉衰退 2019年減3.3%

中國統計局週一 (3 日) 公布 2019 年中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 6.1995 兆元，年減 3.3%，2019 年 1 至 11 月則為年減 2.1%，顯示跌幅進一步擴大，2018 年則為年增 10.3%。

資料來源: 中國統計局

中國 12 月份規模以上工業企業利潤總額人民幣 5883.9 億元，年減 6.3%，前期為成長 5.4%。

2019 年規模以上工業企業營業收入人民幣 105.78 兆元，年增 3.8%，2018 年則年增 8.6%。

中國統計局指出，2019 年規模以上工業企業利潤總額出現下滑，主要是受以下因素影響：

工業產品銷售成長下滑。

成本上升壓縮利潤空間。

鋼鐵、石化、汽車等重點產業利潤下滑。

個別產業及企業大幅提列資產減損，這部份使得工業企業利潤成長比去年下降約 1.2 個百分點。

但數據也透露出好消息，如高階技術製造業和戰略性新興產業利潤保持成長、民營企業和小型企業利潤保持增長，及以利潤年增的企業家數超過衰退的家數。

在主要工業類別產業中，2019 年採礦業利潤總額人民幣 5275.3 億元，年增 1.7%；製造業利潤總額人民幣 5.19 兆元，年減 5.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額人民幣 4816.3 億元，年增 15.4%。

2019 年，在 41 個工業產業中，有 28 個產業利潤總額出現年增，13 個產業呈現衰退。利潤成長最高的前三大工業為，電力、熱力生產和供應業的年增 19%、專用設備製造業成長 12.9%、電氣機械和器材製造業成長 10.8%，至於電腦、通信和其他電子設備製造業則成長 3.1%。

衰退前三大排名則為，石油、煤炭及其他燃料加工業衰退 42.5%、黑色金屬冶煉和壓延加工業下跌 37.6%、化學原料和化學製品製造業下跌 25.6%，至於汽車製造業則衰退 15.9%。

2019 年規模以上工業企業營利率為 5.86%，比 2018 年下滑 0.43 個百分點，而資產負債比率為 56.6%，比 2018 年底下滑 0.2 個百分點。