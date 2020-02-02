〈武漢肺炎疫情〉疫情重創運輸業 中國春運人次年減25%

中國交通部週日 (2 日) 透露，受到武漢肺炎疫情影響，各地政府為阻斷疫情擴張，陸續減少運輸班次，甚至封城，導致春運前 23 天 (1 月 10 日～2 月 1 日)，全中國鐵路、公路、水運、航空共累計載運旅客 12.71 億人次，比去年同期下降 24.2%。

其中，鐵路載運旅客 1.91 億人次，年減 14.6%；公路載運旅客 10.31 億人次，年減 25.8%；水運載運旅客 1593.8 萬人次，年減 37%；航空載運旅客 3436 萬人次，年減 17.4%。

即使 2 月 3 日春節結束，但因為部份城市為防疫需求，仍自行採取延後開工政策因應，使得 2 月 1 日仍未見大量返工人潮。

2 月 1 日當日 (春運第 23 天)，全中國鐵路、公路、水運、航空共載運旅客達 1318.6 萬人次，比去年春運同期大跌 85.9%。

其中，鐵路載運旅客 214.7 萬人次，年減 82.2 %；公路載運旅客 1048 萬人次，年減 86.6%；水運載運旅客 8.87 萬人次，年減 92.9%；航空載運旅客 47.0 萬人次，下降 76.5%。

(圖片: AFP)

而中國最繁忙的機場之一—首都機場，今日（春運第 24 天）也只計劃起降航班 947 架次，載運旅客 11.51 萬人次，其中，進北京旅客 6.88 萬人次，全天航班架次和客流量分別較去年春運同期下降約 44% 和 61%。

為了這次防疫工作，中國在農節期間總動員，各地交通運輸部門配合當地衛生健康部門在服務區、高速公路出入口、客運站、碼頭等交通進出口設置衛生檢疫站共 1.4 萬處，一天投入疫情防控人員逾 58 萬人。

