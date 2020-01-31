未反映肺炎疫情？中國1月官方製造業PMI報50

週五 (31 日) 中國統計局公布 1 月製造業 PMI 為 50%，預期 50%，前期 50.2%；非製造業商務活動指數為 54.1%，前期為 53.5%；綜合 PMI 為 53%，前期 53.4%，三個指數均保持在臨界點之上。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示，上述調查時點在 1 月 20 日之前，調查期間新型冠狀病毒肺炎疫情影響尚未在調查中反映，後續走勢需進一步觀察。

製造業數據方面，大型企業 PMI 為 50.4%，比前一個月下滑 0.2 個百分點；中型企業 PMI 為 50.1%，比前一個月下跌 1.3 個百分點；小型企業 PMI 為 48.6%，比前一個月回升 1.4 個百分點。

以製造業分類指數來看，5 個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原物料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數則低於臨界點。

生產指數為 51.3%，比前一個月下滑 1.9 個百分點。 新訂單指數為 51.4%，比前一個月上升 0.2 個百分點，連續三個月位於臨界點之上。 原材料庫存指數為 47.1%，比前一個月下滑 0.1 個百分點。 從業人員指數為 47.5%，比前一個月回升 0.2 個百分點。 供應商配送時間指數為 49.9%，比前一個月下滑 1.2 個百分點。

在非製造業方面，5 個分類指數中，新訂單、投入品價格、銷售價格、業務活動預期等指數均高於臨界點，從業人員指數則低於臨界點。

新訂單指數為 50.6%，比前一個月上升 0.2 個百分點。 投入品價格指數為 53.3%，比前一個月上升 0.9 百分點。 銷售價格指數為 50.5%，比前一個月上升 0.2 百分點。 從業人員指數為 48.6%，比前一個月上升 0.3 個百分點。 業務活動預期指數為 59.6%，比前一個月上升 0.5 個百分點。

中國統計局分析認為，1 月份製造業 PMI 反映需求擴張加速快，生產成長動能減緩。同時，新舊技術正銜接轉換，高新技術產業帶動整體發展。而原物料買進價格指數明顯上升，出廠價格則略有下降。

同時，調查結果顯示，1 月份製造業反映勞動力供應不足的企業比重為 17.6%，比前一個月提高 2.1 個百分點，顯示受到春節因素影響，製造業企業勞動力供需情況較為緊俏。