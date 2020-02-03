中國1月財新製造業PMI跌至51.1 創五個月新低

財新週一 (3 日) 公佈 1 月份中國財新製造業 PMI 達 51.1，預期 51，前期 51.5，連續兩個月下滑，並創下五個月來新低。

財新公布的走勢與中國統計局製造業 PMI 一致。中國統計局公布的 1 月製造業 PMI 為 50，低於前一個月 0.2 個百分點。

由於 1 月底時中國新型冠狀病毒肺炎疫情快速擴散，但財新中國製造業 PMI 資料在 1 月 22 日前收集，統計局 PMI 資料則在 1 月 20 日前收集，因此均尚未充分反映疫情的影響。

以財新 PMI 各分項指數來看，新訂單指數連續三個月下滑，1 月份降至 2019 年 10 月以來最低，但仍處於擴張區間，下跌主要受到海外需求不振所拖累。

而 1 月份新出口訂單指數結束連續三個月的擴張，已跌至臨界點之下。受訪廠商反映，海外需求相對疲弱。

1 月廠商生產成長速度有所減緩，產出指數降至 2019 年 9 月以來最低，但保持在臨界點之上。而 1 月消費品類產出成長強勁，是最大亮點。

此外，部分企業為控制成本，採取壓縮規模的措施，導致 1 月製造業僱用勞工數量出現下滑，就業指數自 2019 年 11 月以來首度降至臨界點之下。

同時，廠商對採購庫存及成品庫存亦更加謹慎。1 月份採購庫存指數結束連續四個月的擴張，跌至衰退區間。受訪廠商表示，庫存下降與減少採購量和精簡存貨政策有關。

而成品庫存也再度下跌，成品庫存指數降至 2019 年 8 月以來最低。部分廠商表示，這與向客戶交付產品有關。

最後，1 月平均投入成本進一步上升，且漲幅顯著，創下 2018 年 12 月以來最高。廠商普遍表示，成本上升和金屬、石油、農產品等原物料漲價有關。成本上揚導致廠商提高出廠價格，但受限於市場競爭壓力，漲價幅度較小。