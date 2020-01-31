〈武漢肺炎疫情升溫〉防疫概念股外 電商雙雄搭宅經濟概念也將逆勢受惠

武漢肺炎疫情持續擴散，除了航空業、觀光業首當其衝，大型密集型商場例如百貨、量販店甚至是連鎖餐飲業，來客恐怕都會因此明顯減少，不過，法人指出，由於生活民生用品屬剛性需求，消費者不出門反而可望令電商業者如網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 逆勢受惠。

國泰證期研究部指出，由於消費者轉向非實體店面購物，電子商務或為疫情受惠股，反觀零售產業恐因民眾降低出遊和在公眾場合活動，預期其潛在影響將與 2002-2003 年間 SARS 事件相近，也就是短期對百貨業營收有較大影響，不過，對超商和美妝通路影響應有限。

網家表示，1 月中旬起受疫情影響，PChome 24h 購物站上口罩銷量持續攀升，直至疾管署 1 月 21 日公布台灣確診首例後，更激起爆買潮，春節期間口罩銷量較年前約成長 7 倍，抗菌消毒用品的需求也持續攀升，乾洗手商品春節期間銷量約較前一周成長 3 倍左右、漂白水銷量則有近 4 成的成長。

PChome 24h 購物強調，正積極溝通廠商出貨相關防疫商品，持續補貨、上架，旗下網家速配車隊也機動配合。

富邦媒 (8454-TW) 也指出，受武漢肺炎疫情影響宅商機噴發，除了防疫相關採買需求，年後瘦身需求帶動居家健身器材買氣狂飆，自初四起銷售較平日成長近 50%，窈窕保健食品買氣年增達 30%。