武漢肺炎蔓延 達里歐：應多元化投資對沖風險

因武漢肺炎疫情持續蔓延，死亡人數也持續上升，對此，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，目前最佳的應對投資策略，就是將資產投資分散至不同的地區、類別以及不同國家的貨幣。

達里奧表示，沒人知道新型冠狀病毒將在什麼地方傳播，傳播到什麼程度以及如何影響經濟和市場，而肺炎疫情對股市影響劇烈，這顯現出多元投資的重要性，人們未知的事物太多，分散投資將是最佳的策略。

達里歐說道：「在不知道的情況下，最好的投資策略就是明智地根據地理位置、資產類別和貨幣進行多元化投資。」

中國新型冠狀病毒的爆發，觸發了達里歐所說的「轉向安全市場的避險行為」，全球股票在拋售，而債券、黃金和美元兌人民幣匯率則上漲。

達里歐認為，理解市場的反應將是這場危機的關鍵，達里歐說道：「我們要關注實際正在發生的事情，以及人們認為相對可能發生的事情，這些都會反應在市場定價中，至於未來，我們需關注可能逆轉的指標。」

摩根大通分析師則認為，武漢新型冠狀病毒爆發導致全球股市動盪，可能最終會帶來買入的機會。

小摩表示，在情況好轉之前，股票的拋售可能會持續，但從過去的經驗來看，這種事件的爆發只會導致股票價值平均下跌約 4.7%；自 1 月 17 日以來，標準普爾 500 指數已下跌 2%。