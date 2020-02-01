〈財報〉油價跌跌不休 埃克森美孚Q4獲利不及預期 股價挫至9年半低點

Exxon (XOM-US) 週四公布第四季獲利 56.9 億美元，較去年同期 60 億美元的成績下滑，係因化學品和下游部門疲軟，以及油價持續走低，壓縮了利潤。
但該公司第四季受到一次性事件支撐，包括撤資挪威業務帶來的 37 億美元收益。不計這些項目，第四季 EPS 較分析師預期低 2 美分。
由於油價不斷下挫，Exxon 股價也跟著下跌，週四公布財報後下跌 4.12%，收 62.12 美元，觸及 2010 年 10 月以來的最低水準。
財報關鍵數據
- 調整後 EPS：41 美分 vs Refinitiv 調查的分析師預期 43 美分
- 營收：671.7 億美元 vs Refinitiv 調查的分析師預期 641.66 億美元
- 上游收入：21.9 億美元 vs FactSet 調查的分析師預期 24.4 億美元
- 下游收入：8.98 億美元 vs FactSet 調查的分析師預期 4.572 億美元
- 化學品收入：虧損 3.55 億美元 vs FactSet 調查的分析師預期虧損 1.746 億美元
- 等量石油產量：400 萬桶 / 日，與去年同期持平。
- 資本和探勘支出：年增 8% 至 84.6 億美元。
石油資源豐富的二疊紀的產量較去年同期大增 54%，且第四季 Exxon 的海上 Guyana 運作地點已開始生產。
Exxon 週五公布財報後，股價下挫 4.12%，係因該公司稱其下游業務利潤「遠低於前季」，而化學品業務的利潤「自已經很低迷的程度又進一步惡化。」
Exxon 第四季完成撤資在挪威的上游資產，增加收益 37 億美元，為該公司 2021 年前剝離價值約 150 億美元非戰略資產的計畫中一部分。
Exxon 董事長兼執行長 Darren Woods 表示，「我們的業務表現良好，雖然下游和化工業務的短期供應量影響了利潤和財報結果，但產品需求的成長依舊強勁，我們仍聚焦改善基礎業務、推升效率並優化我們投資組合的價值。」
Exxon 上一季 EPS 75 美分、營收 650.5 億美元，去年同期則為 EPS 1.41 美元、營收 719 億美元。