〈財報〉油價跌跌不休 埃克森美孚Q4獲利不及預期 股價挫至9年半低點

Exxon (XOM-US) 週四公布第四季獲利 56.9 億美元，較去年同期 60 億美元的成績下滑，係因化學品和下游部門疲軟，以及油價持續走低，壓縮了利潤。

但該公司第四季受到一次性事件支撐，包括撤資挪威業務帶來的 37 億美元收益。不計這些項目，第四季 EPS 較分析師預期低 2 美分。

由於油價不斷下挫，Exxon 股價也跟著下跌，週四公布財報後下跌 4.12%，收 62.12 美元，觸及 2010 年 10 月以來的最低水準。

財報關鍵數據

調整後 EPS：41 美分 vs Refinitiv 調查的分析師預期 43 美分

營收：671.7 億美元 vs Refinitiv 調查的分析師預期 641.66 億美元

上游收入：21.9 億美元 vs FactSet 調查的分析師預期 24.4 億美元

下游收入：8.98 億美元 vs FactSet 調查的分析師預期 4.572 億美元

化學品收入：虧損 3.55 億美元 vs FactSet 調查的分析師預期虧損 1.746 億美元

等量石油產量：400 萬桶 / 日，與去年同期持平。

資本和探勘支出：年增 8% 至 84.6 億美元。

石油資源豐富的二疊紀的產量較去年同期大增 54%，且第四季 Exxon 的海上 Guyana 運作地點已開始生產。

Exxon 週五公布財報後，股價下挫 4.12%，係因該公司稱其下游業務利潤「遠低於前季」，而化學品業務的利潤「自已經很低迷的程度又進一步惡化。」

Exxon 第四季完成撤資在挪威的上游資產，增加收益 37 億美元，為該公司 2021 年前剝離價值約 150 億美元非戰略資產的計畫中一部分。

Exxon 董事長兼執行長 Darren Woods 表示，「我們的業務表現良好，雖然下游和化工業務的短期供應量影響了利潤和財報結果，但產品需求的成長依舊強勁，我們仍聚焦改善基礎業務、推升效率並優化我們投資組合的價值。」

Exxon 上一季 EPS 75 美分、營收 650.5 億美元，去年同期則為 EPS 1.41 美元、營收 719 億美元。