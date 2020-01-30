〈武漢肺炎疫情升溫〉台幣重挫2.71角 貶幅0.9%創近4年半來單日最大

武漢肺炎黑天鵝來襲，台股最多一度跌掉 700.49 點，創史上最大跌點，終場收跌 696.97 點至 11421.74 點，跌幅高達 5.75%，匯市同樣呈現爆量重挫格局，台幣終場收貶 2.71 角至 30.277 元，創一個半月來新低價，貶幅 0.9% 更創 2015 年 8 月中旬以來單日最大。

台幣今日以重挫 1.44 角開出，直接貶破 30.1 元價位，盤中隨著台股持續殺低，貶勢持續加重，午盤過後一度貶至今日最低價 30.29 元，終場以 30.277 元作收，貶值 2.71 角，貶幅 0.9%，台北外匯經紀公司成交值放大至 14.31 億美元。

台灣央行指出，韓元今貶幅達 1.72%，泰銖貶幅更達 2.66%，而澳幣、星幣分別貶值 1.65%、0.99%，均高於台幣貶幅；僅日圓升值多達 1.05%，反映市場的避險情緒高漲。

匯銀人士指出，今日台幣貶幅來到近 4 年半來單日最大，在 2015 年 8 月當時主要是因當時的中國人行放手讓人民幣強貶，使台幣跟進，而此次陸股雖尚未開盤，但由於武漢肺炎在中國肆虐，離岸人民幣已貶 0.4% 上下，不排除後續陸股匯市開盤後，人民幣將快速重挫，而目前主要亞幣正在提前反應。

三大法人今日在集中市場急殺，合計賣超高達 264 億元，創 2018 年 101 誒 2 日以來單日最多，其中，外資賣超多達 178 億元。元大投顧指出，加權指數一口氣跌落季線之下，短線恐慌賣壓尚未完全獲得宣洩，大盤最佳的情況就是量縮守住低點盤整