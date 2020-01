武漢肺炎在中國快速蔓延,死亡人數不斷增加,且確診病例擴及全球,嚴重衝擊台股今 (30) 日鼠年開紅盤行情,早盤加權指數一度重挫超過 500 點,匯市也見到外資出走潮,台幣一度重挫 1.59 角,最低來到 30.165 元,創一個月低點。

台幣今日以 30.15 元、貶值 1.44 角開出,雖一度收斂貶勢至 30.129 元,但最低仍貶至 30.165 元,盤中在 30.15 元附近波動。

匯銀人士指出,相較過去幾個月,今日見到較明顯的資金流出力道,不過,若從目前的股市走勢來看,資金匯出的狀況相對不如股市有壓。

觀察主要亞幣,韓元貶值 0.3%,泰銖貶值逾 0.2%,星元貶逾 0.15%,而台幣貶值壓力最重,貶幅近 0.5%,法人認為,主要是因陸股延後開市,使台股先成為外資、投信法人的提款機所致。

世界衛生組織 (WHO) 將召開緊急委員會會議,但並未邀請台灣專家參與,法人指出,儘管 WHO 已表態台灣專家有參與 WHO 相關諮詢、臨床和實驗室等工作,不過,台灣若防疫工作持續被國際組織排除在外,加上國內疫情發展不確定性高,恐令外資賣壓持續出籠。