鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 18:50

美國聯準會 (Fed) 宣布利率連五凍，但有三位委員投下反對票，主張應升息，「鷹派聲浪」逐漸增強。受到外資匯出影響，新台幣兌美元今 (30) 日再度貶破 32.5 元關卡，尾盤仍靠央行進場穩匯，帶動匯價貶幅收斂，終場收在 32.454 元、貶值 8.8 分，台北與元太外匯市場總成交值放大至 31.93 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.38 元，隨著外資擴大匯出，盤中一度貶至 32.518 元，央行持續出手穩定匯價，帶動貶幅收斂，終場收在 32.454 元、貶值 8.8 分，呈現股匯雙殺格局。

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觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.29%，新台幣貶值 0.27%，日圓小跌 0.03%，韓元持續升值 0.67%，人民幣升值 0.12%，星幣小升 0.02%，亞幣走勢不同調。

台股連日重挫，今日開盤後上演千點大反彈，台積電、聯發科等權值股奮力撐盤，但多空陷入激戰，追價意願不高，終場翻黑下跌 105.88 點，收在 39933.30 點，失守 4 萬點大關。

Fed 本次決議維持利率於 3.5% 至 3.75% 不變，但有多達 3 名地區聯準銀行總裁投下反對票並主張升息 1 碼。雖然主席華許認為市場利率自然上升已達緊縮效果，因而選擇觀望，但鷹派官員擔憂在關稅、伊戰推升能源價格以及 AI 基礎建設熱潮等需求壓力下，長期居高不下的通膨已非單純的「短期現象」，內部對於是否需要進一步收緊政策存在顯著分歧。

隨著通膨再度面臨上行風險，外界認為聯準會今年稍晚重啟升息的門檻已明顯降低，市場對升息的疑慮隨即引發震盪，造成美股道瓊狂瀉逾 1,100 點、30 年期美債殖利率創下 2007 年以來新高。