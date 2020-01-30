福斯2019年叱吒全球車壇 豐田緊追在後

各主要汽車大廠的 2019 年全球銷售數據在週四 (30 日) 全部出爐。第 1 名是德國福斯汽車，連續 4 年蟬聯冠軍。緊追在後的是日本汽車龍頭豐田汽車 (7203-JP)，從 2018 年的第 3 名向上爬升 1 名。第 3 名則是日產 (7201-JP)、雷諾、三菱 (7211-JP) 所組成的企業聯盟，較 2018 年時後退 1 個名次。

前 3 名在 2019 年的銷量均超越 1 千萬輛。福斯汽車年增 1.3% 至 1097 萬 4600 輛，創下歷史新高。在車市表現呈現低迷的中國及美國，仍繳出正成長的成績單。在銷量退步較少的休旅車方面也推出了多款新車，對整體銷量多所貢獻。

豐田汽車集團年增 1.4% 至 1074 萬 2122 輛，亦創下了新高紀錄。雖然在北美這個主要市場的表現遜於去年，不過在日本、中國、歐洲等地的銷量增加。特別是新車及旗下高級車品牌的 LEXUS，在中國等地的表現亮眼。

福斯 2019 年叱吒全球車壇 豐田緊追在後 (圖片：AFP)

日產、雷諾、三菱所組成的企業聯盟，銷量年減 5.6% 至 1015 萬 5195 輛。其中又以日產的年減 8.4% 銷量報 517 萬 6189 輛，表現較差。

而觀察日產在日本車市的表現，除了 K-Car 車款「DAYZ」銷量暢旺之外，其餘車款的銷售表現則都全部出現衰退。還有前董事長戈恩的逃亡醜聞，也傷及了品牌形象。

三菱日聯摩根士丹利證券分析師杉本浩一認為，日產在追求台數的羈絆下，於商品開發方面落後態度積極的對手，還有在休旅車等產品線也略嫌不足。

而雷諾汽車則是因為自伊朗市場撤退，造成銷量滑落，在整體表現不佳的中國市場也出現年減 3.4%，銷售台數只有 375 萬 3700 輛。