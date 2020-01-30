〈武漢肺炎疫情升溫〉〈武漢肺炎疫情升溫〉中國多地區延後開工 電子、汽車受衝擊

原本中國農曆春節假期已延至 2 月 2 日，3 日起正常上班。但為有效控制新型冠狀病毒擴散，中國已有多個地區，如北京、上海、廣東、江蘇等等，自行宣布延後開工，除重災區湖北之外，大多開工日期延至 2 月 10 日。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

由於高達 10 多個省份延後開工，影響地區從沿岸到內陸，產業則遍及製造業、電子、石化、旅遊、鋼鐵、紡織等。

此外，也因為這些省份延後開工，連帶影響基建、房地產開工進度，相關產業鏈也將受到一定程度的衝擊。

不過，電子商務或數位媒體服務產業影響較輕，如阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度等，相關企業均已公告可利用遠距方式在家辦公。

關於延長假期，中國國家衛生健康委員會表示，在專家研判後，決定適當延長假期，讓工作人員在家多留一點時間，有助於阻斷可能發生的聚集性傳播，同時強調，延長假期可使民眾能大量地留在社區、留在家裡，這對於疫情防控具有至關重要的作用。

由於疫情影響層面擴大，中國社科院預估這次肺炎疫情衝擊最大的產業當屬服務業，恐將嚴重影響第三產業及消費的成長。假設疫情將在 2 月初至中達到高峰，並在 3 月底結束，預估中國第一季 GDP 成長率不排除跌破 5%。

同時，今年上半年中國城鎮失業率可能創下新高，因此預估中國政府將會採用更積極的逆周期總體經濟政策來因應。