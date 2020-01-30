憂美中貿易局勢、武漢肺炎疫情 三星晶片需求回溫恐再緩

週四 (30 日) 三星電子 (Samsung) 公布 2019 年第四季和全年財報，儘管期望今年數據中心以及 5G 智慧手機生產商，能為記憶體晶片需求帶來成長動力，但該公司認為，美中貿易局勢和武漢肺炎仍舊是抑制需求的兩大隱憂。

三星表示，在美中貿易局勢持續緊張，以及市場對武漢肺炎疫情擔憂加劇的情況下，不能排除這兩大情況抑制晶片需求的可能性。

根據稍早公布財報，在記憶體晶片需求低迷的壓力之下，三星去年第四季營業利益年減 33.7%，純益年減 38.2%。此外，三星預計 2020 年第一季營收將持續下滑，反映晶片和顯示器的季節性需求可能依舊低迷。

三星半導體業務部高級副總裁 Han Jin-man 表示，近期對宏觀經濟和地緣政治的擔憂已現緩和跡象，但仍不能排除情況惡化的可能性。他並沒有明確指出可能影響公司的問題。

三星電子週四拒絕就武漢肺炎疫情對需求造成的可能影響發表評論，僅表示已根據中國政府的指引，暫緩部分工廠的開工時間。

僅管如此，與三星預期相反，英特爾 (INTC-US) 和台積電 (2330-TW) 等晶片同業先前皆展現樂觀預期。英特爾財務長 George Davis 認為，在雲端運算的需求推動下，今年晶片產業收益有望超過華爾街預期，激發市場對晶片價格的反彈希望。

Cape Investment＆Securities 分析師 Park Sung-soon 表示，三星對記憶體市場的看法較為保守，在恢復力度方面，該公司的看法與市場看法脫鉤。

不過，三星電子旗下負責電池業務的子公司三星 SDI 預計，武漢疫情爆發恐對今年第一季收益帶來不良影響。