特斯拉中國工廠暫時停工 財務長：估「輕微」影響Q1獲利能力

特斯拉 (Tesla) 在中國的超級工廠產量超過預期，是股價近期大漲的原因之一，不過由於新型冠狀病毒疫情影響，工廠的生產也將延後。

為遏制疫情爆發，北京政府已將城市封鎖並延長農曆新年假期，特斯拉中國工廠所在地上海，假期將延長至 2 月 9 日。

特斯拉財務長 Zach Kirkhorn 週三 (29 日) 在財報會議上表示，受政府要求工廠停工影響，預計上海 Model 3 的生產將推遲一週半，此一措施可能「輕微」影響公司 2020 年第 1 季的獲利能力。

儘管如此，受第 4 季獲利優於預期的影響，特斯拉週三盤後仍大漲近 12%。

特斯拉在 2019 年底開始交付上海工廠生產的第一批汽車，這對特斯拉意義重大，他們希望利用上海工廠，在全球最大的電動汽車市場中國站穩腳步，上海超級工廠也是中國第一家外資獨資汽車工廠。

Kirkhorn 表示，由於中國製造汽車的利潤，仍處於初期階段，因此停工對特斯拉收益的打擊將是有限的。他補充說，該公司還在密切關注在加州製造的汽車，是否會發生供應鏈中斷。

特斯拉並不是唯一一家受到疫情爆發打擊的公司。特別是連鎖企業麥當勞 (MCD-US)、星巴克 (SBUX-US) 和百勝中國 (YUMC-US) 所有的肯德基和必勝客等餐廳，已經在全國關閉了數千家商店，多家航空公司均大減往中國的航班。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，基於上海工廠剛剛開始增加產量，中國製造的 Model 3 汽車的暫時停工，是「短期內可控制的風險」。他表示，在中國這個關鍵地區不會造成長期影響，此地仍是重要的增長動力。

Wedbush 對特斯拉股票的評級為買進，牛市目標價高達 900 美元。