德國上調今年GDP預估至1.1% 將擴大投資刺激經濟

據《彭博》報導，德國政府調升對於經濟成長的預估值，將 2020 年及 2021 年的預估 GDP 增長率，分別調升至 1.1% 及 1.3%。

在 2019 年，受到全球景氣不振、以及中美貿易戰的影響，導致德國的製造業及汽車產業受到重創，德國 GDP 於去年的增長率僅達 0.6%，創下自 2013 年以來最低。

但是，隨著中美雙方貿易緊張關係的疏緩，德國政府預期景氣將逐漸自谷底回升，並將今年的 GDP 增長預估值，由 1% 調升至 1.1%，且預估 2021 年的增長率將會上升至 1.3%。

德國 GDP 增長率及增長率預估 (圖：Bloomberg)

但德國經濟部長 Peter Altmaier 卻表示，儘管德國景氣呈現改善的趨勢，但成長的速度仍舊不能令人滿意，德國有必要擴大投資支出，以提升產業競爭力以及生產力。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，將擴大投資規模超過 1600 億歐元 (1760 億美元) 至 2023 年，並將投資重點放在數位基礎設施、以及交通運輸領域。

德國政府預期消費者支出將會強勁增長，且出口景氣亦將逐漸恢復，但是，貿易的不確定性，仍將為德國經濟的最主要風險之一。美國總統川普曾威脅，若美國及歐盟無法順利達成貿易協議，則將會對歐盟課徵 25% 的汽車稅，預期將會對於汽車產業造成衝擊。

另外，儘管德國政府對於經濟前景表示樂觀，但經濟學家卻抱持較為保守的態度，根據調查數據顯示，經濟學家預估德國於 2020 年的經濟成長率將僅達 0.6%。

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