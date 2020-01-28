〈美股盤後〉VIX飆！武漢肺炎席捲全球 中國累計82死 道瓊狂殺逾450點

週一 (27 日) 中國武漢肺炎疫情持續延燒，全球市場利空罩頂，華爾街惴惴不安，迎來黑色星期一。

擔心疫情爆發後石油需求放緩，WTI 原油價格跌入熊市，跌至三個月低點，人民幣跌至 2020 年最低，恐慌指數 VIX 飆漲逾 23%，資金逃離風險性資產，轉入美債、黃金和日圓，10 年期美債殖利率創 10 月以來最低。

週一道瓊、標普、那指三大指數跌逾 1.5%，道瓊指數創自去年 10 月初來最大單日跌幅，和 8 月以來最長跌勢，那指創去年 8 月以來的最大單日跌幅，費半指數暴跌，台積電 ADR 大跌 4.28%。

截稿前，中國已確認 2900 例確診病例，死亡攀升至 82 例，疫情擴及 30 省市，僅西藏自治區尚未淪陷。

泰國、美國、台灣、韓國、日本、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、尼泊爾、柬埔寨、加拿大、巴西、墨西哥、澳洲、法國等 16 個國家皆出現確診病例，其中泰國疫情最為嚴重有 8 起確診、美國、台灣和澳洲至今出現 5 起。

(圖片：CDC；美國疾病管制與預防中心)

隨著湖北省 13 座城市封城，美國、日本週二 (28 日) 計畫包機撤僑，法國亦跟進本周撤僑，英國、南韓、俄羅斯等多國相繼考慮中，台灣目前約有 300 人仍留在該地，撤僑決議待定。

此外，科技巨頭領銜的超級財報周開跑，標普成份股中有 141 家企業本週將公布最新財報，包括蘋果、微軟和波音。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 453.93 點，或 1.57%，收 28,535.80 點。

標普 500 指數下跌 51.84 點，或 1.57%，收 3243.63 點。

那斯達克指數下跌 175.60 點，或 1.89%，收 9139.31 點。

費城半導體指數下跌 75.17 點，或 3.91%，收 1848.86 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普所有板塊慘遭屠殺，能源領跌 (-2.76%)，再來是資訊科技 (-2.36%) 和材料 (-2.10%)。

中國政府延長春假至 2 月 2 日，全球疫區人口將在不確定的時間內大幅縮減旅行、降低經濟活動，旅遊類股首當其衝，航空股、賭場和酒店類股遭通殺，科技股、材料股和能源股等中國營收佔比高的企業亦烏雲罩頂。

美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 跌幅超過 5%；皇家加勒比海國際郵輪 (RCL-US) 重跌 7.60%。百勝中國 (YUMC-US) 宣布關閉武漢的肯德基和必勝客，其股價下跌 5.31%。

永利度假村 (WYNN-US) 和拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 分別下跌 8.06% 和 6.75%。

尖牙股同步下滑。Netflix (NFLX-US) 下跌 2.91%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.94%；臉書 (FB-US) 下跌 1.41%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.79%。

半導體類股周一慘跌。(圖片：AFP)

半導體類股淪為重災區。美光 (MU-US) 暴跌 4.07%；英特爾 (INTC-US) 暴跌 4.06%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.90%；Nvidia (NVDA-US) 暴跌 4.10%。

金融類股受挫。花旗 (C-US) 下跌 2.18%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.84%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.06%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.01%。

台股 ADR 慘兮兮。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.28%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.97%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 3.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.83%。

然而，相對來說，武漢疫情的疫苗概念股週一集體大漲，表現優異。

武漢肺炎病毒潛伏期長達 14 天，分子檢測企業 Co-Diagnostics (CODX-US) 上週宣布其已建立完整 PCR (聚合酶連鎖反應) 檢測工作流程，可更精準的檢測新型肺炎病毒，其股價暴漲 82.45%。

流行病防範創新聯盟 (CEPI) 資助下，美國衛生研究院 (NIH) 與主打 mRNA 治療的生技公司 Moderna (MRNA-US) 和 Inovio Pharmaceuticals (INO-US) 正攜手合作研發新型冠狀病毒的疫苗，最快三個月後進行人體臨床試驗，其漲幅各為 7.67% 和 25.47%。

Novavax (NVAX-US) 也宣布研發該病毒疫苗，週一其漲幅達 8.97%。

關鍵數據

美國 12 月新屋銷售年化總數報 69.4 萬戶，預估 73 萬戶，前值 69.7 萬戶，連續第三個月下跌。

美國 2019 歷月新屋銷售年化總數。(圖片：AFP)

華爾街分析

美國總統川普週一推文表示：「美中兩國正就新型冠狀病毒問題保持密切溝通，美國報告的病例非常少，但仍值得密切關注。我們已經向中國領導人習主席和中方提供任何必要的協助，我們的專家非常傑出！」

(圖片：翻攝川普推特)

由於這種突如其來的、始料未及的病毒可能會加劇對市場的影響，AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「新冠狀病毒已變得致命，並在市場上引發嚴重恐慌。」

Naeem Aslam 表示：「這對中國經濟衝擊終會產生連鎖效應，大宗商品市場深受其影響。」

Markets.com 分析師 Neil Wilson 表示：「問題是，對大多數投資者來說，他們根本沒有為這一風險事件做好準備，一隻真正的黑天鵝正在形成。」

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「中國是全球經濟最大推動力之一，因此，這是一個糟糕透頂的開端… 市場討厭不確定性，而冠狀病毒帶來終極不確定性，因為沒人預料它會對全球經濟造成多麼嚴重的影響。」

聯準會自週二 (28 日) 將開始舉行為期兩天的利率會議。

摩根士丹利分析師周一表示：「我們懷疑自 2018 年 10 月以來的首次 (美股) 修正已開始…… 但由於流動性仍然充裕，標普跌幅將被限制在 5% 或以下。」