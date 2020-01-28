日經：蘋果要求供應鏈擴產iPhone 「上半年」上看8000萬部

據《Nikkei Asian Review》引述知情人士報導，傳蘋果 (AAPL-US) 已要求旗下供應鏈於今年「上半年 (1 至 6 月)」最多生產 8000 萬部 iPhone，以回應市場的熱烈需求。

知情人士表示，蘋果已預訂了 6500 萬部舊款 iPhone，其中大部分是 iPhone 11 系列，另外還有 1500 萬部將於今年 3 月發布的新款 SE 後繼機，而上半年最多生產 8000 萬部 iPhone，是較去年同期的生產計劃增加了 10% 以上。

而農曆春節前 1 月 22 日《彭博社》亦曾引述知情人士消息指出，蘋果已經要求台積電 (2330-TW) 增產 A 系列晶片，以滿足超出預期的 iPhone 11 系列需求，兩間外媒說法是不謀而合。

市場分析師主流意見也預測，蘋果正計劃於今年春天推出一款廉價版的 iPhone，然後在今年秋天推出數款 5G 版 iPhone 12，而 5G 版 iPhone 將可望搭載高通 X55 數據晶片。

如知名蘋果分析師郭明錤即在最新於 1 月中旬發表的研報中表示，蘋果 2020 年蘋果將推出 5 款新 iPhone，其中有四款支援 5G mmWave/Sub-6GHz 技術，且全數採用高通 X55 基頻晶片。

此外，報告中對 2020 年的 5 款 iPhone 機型預測分別為：4.7 吋 LCD 機型；5.4 吋 (後置雙鏡頭)、6.1 吋 (後置雙鏡頭)、6.1 吋 (後置三鏡頭＋ToF) 與 6.7 吋 (後置三鏡頭＋ToF) 等四款 OLED 機型。

而另一款被認為是 iPhone SE 後繼機的 4.7 吋 LCD 機型，郭明錤也預估蘋果將於今年春天推出，但是此款機型不支援 5G 網路，最終名稱可能為 iPhone 9。