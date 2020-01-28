〈紐約匯市〉武漢肺炎慘烈突襲 日圓瑞郎避險夯 離岸人民幣重挫

週一 (27 日) 2019 新型冠狀病毒的恐懼正升級，華爾街投資者蜂湧入避險性資產，日圓和瑞士法郎週一走強，離岸人民幣匯率重挫，澳幣兌美元觸及 4 個月低點。

截稿前，中國已確認 2900 例確診病例，死亡攀升至 82 例，全球 16 個其他國家皆出現確診病例，其中泰國疫情最為嚴重有 8 起確診、美國、台灣和澳洲至今累計 5 起確診。

Scotia Capital 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「全球市場都被病毒弄得喘不過氣來。」

Shaun Osborne 表示：「看整個市場價格走勢就知道，今天是避險天堂的一天。市場擔心這是另一個類似 SARS 事件，可能在一定程度上抑制全球經濟。」

週一 (10 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.09%，報 97.941。

截稿前，DXY 走勢圖。(圖片：investing)

瑞士法郎兌美元 (USD/CHF) 上漲 0.18%，報 0.969

日圓兌美元 (USD/JPY) 上漲 0.35%，報 108.89

離岸人民幣兌美元 (USD/CNH) 下跌 0.9%，報 6.99

澳元兌美元 (AUD/USD) 下跌 1.01%，報 0.676

歐元兌日圓 (EUR/JPY) 下跌 0.38%，報 119.98

本月中，美國將瑞士納入匯率操縱國觀察名單。法國興業銀行分析師 Kit Juckes 表示：「美國對瑞士施加壓力，要求其不干預以壓低該貨幣匯率，這給瑞士法郎的多頭提供了另一個理由。」

Tempus . 資深外匯交易員和策略師 Juan Perez 說，如果疫情得到控制，情況可能迅速好轉，美元走勢相對溫和，反之，若本週沒有任何改善，美元將繼續走強。

交易商表示，中國、香港、新加坡和澳洲金融市場因節假日休市，低流動性加劇了市場動向。

市場近期焦點主要是冠狀病毒傳播和控制情況，本週下一個重大事件將是週三 (29 日) FOMC 會議。