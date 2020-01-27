〈武漢肺炎疫情升溫〉美國出現第5例確診病例 中國宣佈延長春節假期至2/2

武漢肺炎疫情持續擴大，目前中國死亡病例已增加至 56 例。美國亞利桑那州政府週日 (26 日) 宣布，確認該州發生一例新型冠狀病毒感染病例，使當地確診病例增至第 5 例。

該起病例患者為亞利桑那州立大學的成員，並於近期剛從武漢返美，目前已被隔離。美國其他 4 例確診病例中，有 2 例發生在加州，而華盛頓州及芝加哥則各發生 1 例。

另一方面，中國於週日 (26 日) 召開了「新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議」，並由中國國務院總理李克強主持，會議中強調將進一步加強湖北省和武漢市的疫情防控。

除此之外，由於農曆新年假期結束時，將會造成大量的返工人潮移動，並可能進一步擴大並加速疫情的傳播，因此，為了加強防疫工作、減少人潮聚集、並阻斷疫情的傳播，中國國務院宣佈將延長春節假期至 2 月 2 日，並於 2 月 3 日 (週一) 起正常上班。

另外，為了阻斷可能的傳染源及傳播途徑，由國家市場監管總局、農業農村部、以及國家林草局於週日 (26 日) 聯合發佈「關於禁止野生動物交易的公告」，根據公告指出，將對各地飼養及繁育野生動物的場所進行隔離，並嚴格禁止野生動物的對外擴散及轉運販賣。除此之外，中國政府亦向消費者警告，食用野生動物將可能造成感染的風險。

根據中國媒體於週日 (26 日) 報導指出，目前中國的確診病例已攀升至 2051 例，另外，武漢市市長周先旺亦在週日 (26 日) 表示，武漢市可能還會再增加 1 千例左右的病例。