〈財報〉戴爾營收低於市場預期 伺服器銷售下滑 盤後股價跌逾5%

週二 (26 日) 戴爾 (DELL-US) 於美股盤後公布 Q3 財報，獲利雖然優於市場預期，但營收遜於市場預期，伺服器銷售額年減 16%，財報喜憂參半，盤後股價大跌逾 5%。

週二 (26 日) 戴爾下跌 3.4%， 以每股 53.19 美元作收，而在盤後公布財報後，戴爾股價再度大跌 4.10%，至每股 51.01 美元。

戴爾盤後股價 (圖片：Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 228 億美元，年增 2%

淨收入報 5.52 億美元，去年同期的虧損 7.57 億美元；佔總營收的 2.4%

稀釋後 EPS 為 0.66 美元

銷售額為 228.4 億美元，優於去年同期的 224.8 億美元，遜於市場預期的 230.3 億美元

營業收入 8.36 億美元，優於去年同期虧損的 3.56 億美元

基於 NON-GAAP 財報關鍵數據:

營收報 229 億美元，年增 1%

淨收入報 14 億美元，佔總營收收入的 6.3%

營業收入報 24 億美元，年增 18%

調整後 EBITDA 為 29 億美元，佔總營收收入的 12.5%

稀釋後 EPS 報 1.75 美元，優於去年同期的 87 美分，優於市場預期的 1.59 美元

戴爾科技集團副董事長 Jeff Clarke 表示，戴爾正在創新和整合公司產品組合中的解決方案，以為我們的客戶建構未來的技術基礎。

Clarke 指出：「戴爾高度差異化的產品組合，將能使我們繼續在整合業務中取勝，同時也為所有產業競爭業者帶來長期價值。」

公司財測與展望：

戴爾將本季獲利歸功於存儲器和 PC 銷售的強勁增長，以及旗下雲端軟體公司 VMware 的業績上，VMware 在本季度的營收為 25 億美元，年增率達 11%，歸功於多元化產品組合的實力，營業收入 7.17 億美元，佔 VMware 總營收的 28.9%。

客戶解決方案部門營收增長了 5%，基礎設施解決方案部門的收入下滑了 6%。存儲器部門收入增長了 7%，伺服器和網路部門營收下滑了 16%。

戴爾 Q3 營運現金流達 18 億美元。截至本季度末，戴爾的現金和投資總餘額為 94 億美元。戴爾在財報聲明中表示，本季度已償還約 11 億美元的總債務，年初至今償還了約 35 億美元。

在完成 EMC 伺服器收購以來，戴爾已償還超過 180 億美元的總債務，並且有望在 2020 會計年度，再償還約 50 億美元的總債務。

戴爾首席財務長 Tom Sweet 表示，戴爾本季度的業績受到公司多樣化產品組和推動，「我們的存儲器、商業客戶 (Commercial Client) 和 VMware 業務表現出色，且公司始終專注於長期獲利，我們的獲利與營收年增速度比競爭同業都要來得快」。

今年以來戴爾股價上漲了 8.8%，相較同期標準普爾 500 指數上漲了 25%。