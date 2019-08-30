戴爾衝刺雲端事業發展 台廠營運受惠

戴爾 (DELL-US) 受惠於商用 PC 作業系統更新潮，及全球非中國地區的雲端伺服器需求，第 2 季財報優於外界預期，戴爾營運董事長 Jeffrey Clarke 表示，將努力整合技術，往邊緣、核心、雲端平台發展，法人認為，受惠代爾雲端需求增溫，台廠供應鏈緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、鴻海 (2317-TW)、雙鴻 (3324-TW) 將受惠。

法人表示，雖然今年上半年受美中貿易戰衝擊客戶需求，但雲端伺服器、邊緣運算、5G 等，仍是未來發展趨勢，下半年來自美系客戶的需求有望回溫，而戴爾也強調，將持續拓展雲端事業發展，將有助帶動台相關供應鏈緯創、英業達、鴻海、雙鴻等表現。

緯創日前表示，本季是傳統產業旺季，市場需求增溫，其中今年伺服器需求呈現穩定，預期在客戶需求拉動下，本季出貨量仍可季增雙位數，其他產品也可望成長個位數，英業達也預期下半年在需求仍穩定，將維持出貨。

由於受到美中貿易戰影響下，戴爾在中國 PC 市場的需求下滑，但隨著微軟明年將停止支援更新 Windows 7，掀起全球企業換機潮，激勵市場對戴爾企業商用 PC 需求，伺服器事業方面，中國以外地區訂單成長 1%，顯示需求正逐步回升，Jeffrey Clarke 也表示，將持續創新，並整合產品與技術，從邊緣往核心發展，再到雲端平台拓展多元化發展。