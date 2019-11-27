美股盤後 — 美股再刷歷史新高 ！ 川普稱階段協議至尾聲「處於最後陣痛」

週二 (26 日) 美中協議樂觀消息持續主導市場情緒，迪士尼和百思買等零售股表現出色，鼓勵華爾街擺脫疲軟的經濟數據，道瓊、標普、那指三大指數再刷歷史新高。

美國總統川普週二表示，美中兩國已接近達成第一階段協議，他與習近平關係良好，形容談判正「處於最後陣痛」，與此同時，他希望看到香港民主進展順利。

聯準會年內三度降息也提振了風險偏好，聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 週一 (25 日) 表示，貨幣政策處於有利位置，能支撐強勁的勞動力市場。

週二經濟數據顯示，11 月消費者信心連續第四個月下降，但仍維持在消費者支出穩定步伐的水平區間。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 6.88 點，或 0.22%，收 3140.52 點。

那斯達克指數上漲 15.44 點，或 0.18%，收 8647.93 點。

美股道瓊指數上漲 55.21 點，或 0.20%，收 28121.68 點。

費城半導體指數下跌 8.69 點，或 0.50%，收 1723.26 點。

標普 11 大板塊有三個板塊下滑，能源、金融與醫療保健領跌，房地產漲幅最高，其次為必需消費品與非必需消費品板塊。(圖片：Finviz)

隨著黑色星期五即將到來，SPDR 標普零售業 ETF 上漲 0.6%。消費電子零售商百思買 (Best Buy) 最新財報獲利和營收均優於預期，同店銷售增長 1.7%，並提高 2020 年財測，其股價一度飆升至 52 週高點，漲近 10 % 至每股 81.57 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 揚升 1.30%，其他尖牙股表現普遍不佳。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.78%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.56%；臉書 (FB-US) 下跌 0.41%。

昨日領漲的半導體類面臨獲利了結，NVIDIA (NVDA-US) 自歷史高點回落 1.90%；應材 (AMAT-US) 下跌 1.22%；美光 (MU-US) 下跌 1.69%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.15%；AMD (AMD-US) 下跌 2.01%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.05%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.86%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.40%。

金融股普遍下滑。花旗 (C-US) 下跌 0.29%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.36%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.74%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.14%。

焦點個股

阿里巴巴 26 日於港交所掛牌上市，市值高達港幣 4 兆元，超越騰訊的 3.2 兆元，阿里巴巴 (BABA-US) 紐交所週二股價上漲 2.23% 至每股 194.70 美元，刷近七個月來新高。

迪士尼 (DIS-US) 影視平台 Disney+ 平均每天有近 100 萬新訂戶傳出後，其股價水漲船高，收高逾 1% 至每股 151.64 美元。

因伺服器及儲存等產品需求下滑，慧與科技 (HPE-US) 最新財報營收年減 9.2%，其股價暴跌 8.48%。

關鍵數據

美國 11 月經濟諮商局消費者信心指數報 125.5，預期 127.0

美國 10 月季調後新屋銷售年化總數報 73.3 萬戶，預期 70.9 萬

華爾街分析

週二最新經濟數據顯示，11 月消費者信心連續第四個月下降，但仍維持在足以支撐消費者支出穩定步伐的水平。

聯準會年內三度降息也提振了風險偏好，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一 (25 日) 表示，貨幣政策處於有利位置，能支撐強勁的勞動力市場。

加哥金斯科資產管理公司投資組合經理 Paul Nolte 表示：「當你看一看所有階段協議評論時，市場早已做出反應，但這些消息肯定會產生一種樂觀偏見。第二，感恩節週對股市也帶來積極的影響。」

Eventshares 首席投資長 Ben Phillips 稱目前處於買消息階段：「一些貿易指標持續上升，這確實意味著對中國貿易有更多樂觀看法，這可能是正確的基本情況，如果達成了什麼協議，我預期之後可能會有一些賣新聞的狀況。」