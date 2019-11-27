別被樂觀氣氛騙了！ING：明年全球貿易恐仍持續疲軟

美股本週沉浸在美中貿易的樂觀預期之中，雙方的頂級談判代表，在北京時間週二上午進行磋商，討論「核心問題」，並「就如何解決這些問題達成共識」—儘管如此，全球貿易的現況可能並不那麼樂觀。

根據 CPB 世界貿易監測網 (CPB World Trade Monitor) 的最新數據，在今年 8 月全球貿易出現 0.5% 增長之後，9 月卻呈明顯下挫，月減 1.3%。

若與去年同期相較，減幅為 1.1%，但卻是連續 4 個月出現年減，這是自 2009 年以來，YOY 下挫延續最長的期間。

全球貿易持續下挫 (圖表取自 Zero Hedge)

而在美國聯準會推出了「非 QE」寬鬆政策之後，美股非但未因為全球貿易衝擊走弱，還在川普政府每天的「接近達成協議」推文中，一路上攻新高。

美股靠「假新聞」推升嗎?(圖表取自 Zero Hedge)

ING 經濟學家 Timme Spakman 表示，考慮到貿易方面的不確定性「遠遠沒有結束」，此一數據表現令人擔憂。

他在發給客戶的報告中說，貿易緊張局勢阻礙了 2019 年世界貿易的增長，直接受到影響的是美中貿易，但實際的影響卻在擴散。他預測，全球貿易在 2020 年仍將持續疲軟。

法國興業銀行策略師 Kit Juckes 認為，世界貿易仍未增長，全球 GDP 仍將因此受到拖累。

依 CPB 數據，美中之間因為貿易戰帶來的供應鏈中斷，是對全球貿易最大的拖累，美國進出口交易量，9 月的月減幅度為 2.1%，而中國進口較上月減少的比例，更高達 6.9%。