新聞

費半感恩節週暖開局 大摩調升 NVIDIA 評級至「增持」 

半導體感恩節週暖開局 大摩調升 NVIDIA 評級至「增持」 (圖片：AFP)
半導體感恩節週暖開局 大摩調升 NVIDIA 評級至「增持」 (圖片：AFP)

繼上週表現不佳之後，週一 (25 日) 費半指數於感恩節週溫暖開局 (漲逾 2%)，NVIDIA 因大摩調升股票評級而領軍衝高，加上美中階段協議相對樂觀，應材 (AMAT-US) 與安森美 (ON-US) 漲逾 4%，台積電 ADR (TSM-US) 漲逾 1.7%。

費半指數每日走勢圖 (圖片：investing)
費半指數每日走勢圖 (圖片：investing)

摩根士丹利 (大摩) 週一 (25 日) 在一份致投資者報告中寫道，鑒於遊戲和資料中心業務預計將加速增長，他相信 NVIDIA 將在 2020 年實現業務穩健成長。

大摩分析師 Joseph Moore 將 NVIDIA 股票評級從「持股觀望」(Equal weight) 調升至「增持」(Overweight)，並將目標價從 217 美元上調至 259 美元

受此消息激勵，NVIDIA 週一股價大漲逾 4.8% 至每股 221.21 美元，創一年多來新高。

Joseph Moore 表示，儘管半導體行業面臨挑戰，Nvidia 在這兩項業務中仍將實現穩健增長，即遊戲和資料中心。

他寫道：「遊戲和資料中心在 2019 年的表現都沒有達到預期，但展望 2020 年，我們發現，幾乎 NVIDIA 每一個領域的業務都會加速成長，即使在我們預期的艱難半導體環境中。」

Joseph Moore 補充：「光線追蹤 (Ray Tracing) 軟體將激發更多玩家對遊戲產品的熱情。此外，針對會話人工智慧 (AI) 的工作負載需求，應促進資料中心的另一段增長。」

KeyBanc 資本市場分析師 Weston Twigg 上週報告顯示，NVIDIA 在高效能運算 (HPC) 領域保持動力。

相關個股

延伸閱讀

留言載入中...P

相關新聞