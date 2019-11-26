費半感恩節週暖開局 大摩調升 NVIDIA 評級至「增持」 

繼上週表現不佳之後，週一 (25 日) 費半指數於感恩節週溫暖開局 (漲逾 2%)，NVIDIA 因大摩調升股票評級而領軍衝高，加上美中階段協議相對樂觀，應材 (AMAT-US) 與安森美 (ON-US) 漲逾 4%，台積電 ADR (TSM-US) 漲逾 1.7%。

費半指數每日走勢圖 (圖片：investing)

摩根士丹利 (大摩) 週一 (25 日) 在一份致投資者報告中寫道，鑒於遊戲和資料中心業務預計將加速增長，他相信 NVIDIA 將在 2020 年實現業務穩健成長。

大摩分析師 Joseph Moore 將 NVIDIA 股票評級從「持股觀望」(Equal weight) 調升至「增持」(Overweight)，並將目標價從 217 美元上調至 259 美元。

受此消息激勵，NVIDIA 週一股價大漲逾 4.8% 至每股 221.21 美元，創一年多來新高。

Joseph Moore 表示，儘管半導體行業面臨挑戰，Nvidia 在這兩項業務中仍將實現穩健增長，即遊戲和資料中心。

他寫道：「遊戲和資料中心在 2019 年的表現都沒有達到預期，但展望 2020 年，我們發現，幾乎 NVIDIA 每一個領域的業務都會加速成長，即使在我們預期的艱難半導體環境中。」

Joseph Moore 補充：「光線追蹤 (Ray Tracing) 軟體將激發更多玩家對遊戲產品的熱情。此外，針對會話人工智慧 (AI) 的工作負載需求，應促進資料中心的另一段增長。」

KeyBanc 資本市場分析師 Weston Twigg 上週報告顯示，NVIDIA 在高效能運算 (HPC) 領域保持動力。