美股早盤 - 第一階段貿易協議氣氛樂觀 那指、標普早盤再刷新高

週一 (25 日) 傳出中國政府為順利推進貿易協議進展，將加強懲罰智慧財產權侵權行為，以示對美中兩國間貿易核心問題的重視，這可能有助於雙方達成第一階段協議，刺激道瓊早盤漲破百點，那指、標普再刷歷史新高。

費半指數今 (25 日) 則以 Nvidia(NVDA-US)、恩智浦 (NXP-US) 和科磊 (KLA-US) 領漲，三者分別 4.15%、3.25% 和 2.29% 漲幅帶動費半。

週一 (25 日) 美企收購交易頻傳，嘉信理財 (Charles Schwab)(SCHW-US) 宣布以約 260 億美元，全股票收購 TD Ameritrade(AMTD-US)；法國路易威登集團 (LVMH) 宣布以每股 135 美元，約 162 億美元現金收購美國珠寶商 Tiffany＆Co(TIF-US) ；瑞士藥廠諾華集團 (NVS-US) 將以每股 85 美元，約 97 億美元現金收購麥迪遜醫藥公司 (MDCO-US)。

截至台北時間週一 (25 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 103.29 點 0.37%，暫報 27978.91 點

那斯達克上漲 63.38 點或 0.74%，暫報 8583.26 點

標普 500 指數上漲 13.38 點或 0.43%，暫報 3123.67 點

費半指數上漲 24.15 點或 1.43%，暫報 1714.94 點

台積電 ADR 上漲 0.27% 至每股 52.93 美元

十年期美債殖利率下跌 0.51% 至殖利率 1.765%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.26% 至每桶 57.92 美元

布蘭特原油上漲 0.47% 至每桶 63.69 美元

黃金下跌 0.30% 至每盎司 1456.17 美元

美元指數上漲 0.10% 至 98.36 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股

Nvidia (NVDA-US)

Nvidia 早盤上漲 4.15%，研調機構 JPR 發布 2019 年第三季 GPU 市場報告，Nvidia 第三季 GPU 出貨季增 38.3%，市佔率自去年同期的 16% 上升至 19%。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 2.72%，執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，自 Cybertruck 正式發佈後，該公司已獲得超過 14.6 萬訂單且數量持續上升中。

Tiffany&Co (TIF-US)

Tiffany&Co 早盤上漲 5.73%，法國路易威登集團 (LVMH) 宣布以 162 億美元價格收購該公司，並預計在 2020 年中完成交易。

Uber (UBER-US)

Uber 早盤下跌 3.43%，英國倫敦交通局週一 (25 日) 稱 Uber 的失敗營運模式恐危及乘客安全，因此決定不續簽營運許可。

Ebay (EBAY-US)

Ebay 早盤上漲 3.59%，消息人士稱，網路商城 Ebay 宣布以約 40 億美元現金，將旗下票務銷售商 StubHub 出售給瑞士票務經銷商 Viagogo，收購交易預計在獲得監管部門批准後，於 2020 年第一季完成。

今日關鍵經濟數據

無

華爾街分析

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 表示，人們注視著不斷上漲的股市，使得市場變得愈來愈貪婪，如今美股已連漲六週，幾乎無視所有利空消息，反倒是只要有任何一絲利多消息就會被放大，進而推升股市。

Essaye 稱，可以肯定的是，波動率指數在年底的走勢往往很奇怪，期權交易會加速，因此正相關性可能非常短暫，如果貿易樂觀預期落空，將會看到標普指數瞬間下挫 10%。

盛寶資本市場 (Saxo Capital Markets) 策略師 Eleanor Creagh 表示，美中要達成貿易協議的市場定價可能相當高，但我們可能看到這種情況被延後到 2020 年，因為最關鍵的癥結點在於降低關稅。