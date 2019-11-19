繼Ampere之後 傳Nvidia最新一代GPU代號名為Hopper

外電報導，儘管 Nvidia(NVDA-US) 的下一代代號 Ampere 的 GPU 尚未登場，但有關 Ampere 的下一代 GPU 消息已經接踵而至，據消息人士指出，Nvidia 的下一代 GPU 將被稱為 Hopper，以紀念美國電腦科學家及海軍准將霍普 (Grace Hopper)。

Nvidia 每一代的 GPU 代號皆以歷史上對科學做出卓越貢獻的名人來命名，與圖靈 (Alan Turing) 一樣，霍普在電腦領域中有著重要的貢獻，她在第二次世界大戰期間領導並創建世界上第一個編譯器 A-0 系統，也發明了世界上首個進階商用電腦程式語言「COBOL」，被譽為「COBOL 之母」。COBOL 是最早和使用時間最長的高級電腦編譯語言之一。

Nvidia 的下一代 GPU 將被稱為 Hopper 之消息主要是來自於推特用戶 @ kopite7kimi。

該消息也提及，Hopper 產品設計將轉向，從單晶片轉向 MCM 封裝。單晶片 GPU 具有理論上限，晶體管難以無限縮小。MCM 架構則能將工作分解為更小、更不復雜的 GPU 模組 (GPM)，更易於製造並且提高產量，從而減少浪費，甚至可能改善成本。Nvidia 一直以來也十分重視 MCM 架構的研究。

MCM 架構 (圖片：techreport)

在 2017 年 6 月發布的一篇論文中，Nvidia 提出了一種 MCM GPU 設計，據悉該設計將能比最大的可實現 GPU 性能提升 45.5%，並且，Nvidia 還發現，在相同的流式多處理器和相同的 DRAM 寬頻的情況下，經過優化的 MCM 比多 GPU 系統快上 27%。