美股盤後 — 再創輝煌！蘋果晶片股喜迎感恩行情 三大指數齊刷歷史新高

週一 (25 日) 由於美中貿易協議樂觀報導消弭利空消息。《路透社》援引美中官員報導，兩國看淡第二階段協議，稱在美國總統川普成功連任前，中方僅願意達成第一階段協議。

隨後，中國《環球時報》駁斥該報導，美中階近達成協議，中國致力於和美國達成第二、第三階段協議。此外，外媒傳出，中國將考慮強化智慧財產權處罰力道，料將逐步緩解貿易不平等問題。

此外，多起大型併購交易點燃華爾街情緒，Nvidia、英特爾等半導體類股與蘋果領軍大漲，喜迎本週感恩節行情，道瓊、標普、那指三大指數週一再刷歷史新高。

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 23.35 點，或 0.75%，收 3133.64 點。

那斯達克指數上漲 112.60 點，或 1.32%，收 8632.49 點。

美股道瓊指數上漲 190.85 點，或 0.68%，收 28066.47 點。

費城半導體指數上漲 41.16 點，或 2.43%，收 1731.95 點。

標普 11 大板塊僅公用事業單一板塊下滑，資訊科技漲幅最高，其次為醫療保健與非必需消費品板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股同步喜漲。蘋果 (AAPL-US) 大漲 1.75%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.93%；臉書 (FB-US) 上漲 0.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.61%。

美中階段協議相對樂觀，貿易敏感的費半指數本週開局順利，所有成分股集體走揚。NVIDIA (NVDA-US) 因大摩調升股票評級而領軍衝高上漲 4.89%。

應材 (AMAT-US) 與安森美 (ON-US) 漲逾 4%；美光 (MU-US) 上漲 3.60%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.08%；AMD (AMD-US) 上漲 1.63%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.49%。

台股 ADR 同步歡慶。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.81%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.60%。

金融股漲跌互見。花旗 (C-US) 上漲 1.10%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.87%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.13%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.55%。

焦點個股

美股週一併購消息不斷，全美最大線上券商嘉信理財 (SCHW-US) 週一宣布以 260 億美元併購第二大同業德美利證券 (AMTD-US)，前者週一股價大漲 2.32%，後者飆高 7.58%。

法國精品 LV 母公司 LVMH 集團週一宣布以約 162 億美元 (約台幣 4900 億元) 收購美國珠寶商蒂芙尼 (Tiffany)，該交易預計將在 2020 年中完成，激勵蒂芙尼 (TIF-US) 股價開高走高，跳漲逾 6%，至每股 133.25 美元。

瑞士製藥業巨擘諾華 (Novartis) 收購膽固醇藥品開發商 Medicines Company (MDCO-US)，Medicines Company 週一股價暴發 22.25% 至每股 83.75 美元，創下歷史新高紀錄。

《冰雪奇缘 2》 上映迄今，全球已橫掃 3.5 億美元票房。(圖片：AFP)

迪士尼 (DIS-US) 電影公司的《冰雪奇缘 2》22 日全美上映，首週三天美加票房狂飆 1.27 億美元，全球橫掃 3.5 億美元，其股價漲逾 0.97% 至每股 149.69 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 自上週五發表全新電動皮卡車型 Cybertruck 後掀起全球車迷討論，儘管防彈玻璃不防彈、車身材料與前衛造型令人詬病，但這款新車在沒有任何廣告支出下，迄今已突破 20 萬張預購訂單，激勵其股價漲近 1% 至每股 336.34 美元。

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 因違規行為可能危急乘客安全等問題，遭到英國倫敦交通局 (TFL) 拒絕續發 Uber 營業許可證，該公司除了驟失倫敦市場，並牽連近 4.5 萬名 Uber 倫敦司機生計外，其週一股價下跌 1.52%。

華爾街分析

美中貿易協議的希望和強勁財報季協助本月華爾街主要指數屢屢創新歷史新紀錄，週一併購消息不斷，更成為推升美股刷新的動力之一。

週一美國總統川普早盤時段歡喜推文：「美股又刷了一個新高紀錄，享受吧！」

(圖片：翻攝川普推特)

投行 Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示：「目前市場情緒相當樂觀，今天有多起併購交易傳出，這通常對市場有利，而且我認為美中達成貿易協議仍有一些樂觀情緒。」

BMO 財富管理投資策略師 Yung-Yu Ma 卻認為：「市場對第一階段的貿易協議相對樂觀，但川普和習近平坐下來簽署更正式的協議之前，明顯還有更多不確定性。」

INTL FCStone 美國機構股主管兼全球市場策略師 Yousef Abbasi 提到：「我當然難以對中美貿易談判代表抱太大信心，因為他們帶領我們看了近兩年貿易談判起伏，話雖如此，市場仍在慶祝任何可能的進展。」

美股週四 (28 日) 為慶祝感恩節，屆時美股和債券市場會休市。

市場分析師表示，以往年歷史來看，美股普遍在感恩節期間會出現走高趨勢，好比去年感恩節當週，標普與那指雙雙刷下 7 年來最高單週漲幅。