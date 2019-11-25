參訪台積電18廠 蔡英文：3奈米及以下製程續落腳台灣

總統蔡英文今 (25) 日前往晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 南科 18 廠參訪，她指出，18 廠是台積電在台第 4 座超大型晶圓廠，生產的是最先進的 5 奈米製程，總投資金額約 7000 億元；蔡英文強調，未來 3 奈米或是 3 奈米以下的廠都將持續落腳台灣。

蔡英文今天前往台積電南科 18 廠廠區參訪，行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津等人一同出席，台積電董事長劉德音也親自率領廠方迎接。

蔡英文表示，過去 30 年，台積電帶領台灣半導體產業發展，扮演領頭羊的角色，晶圓 18 廠是生產最先進的 5 奈米製程，總投資金額約 7000 億元，而台南已經成為台灣新興半導體產業基地，不僅吸引廠商群聚，也培養出許多專業人才。

蔡英文強調，未來 3 奈米或是 3 奈米以下的晶圓廠，都將持續落腳台灣，期盼重大產業中的指標性廠商，也都能像台積電一樣以台灣為最重要的基地。

另外，蔡總統也特別讚許台積電所提出的綠色製造及綠色供應鏈，尤其台積電所推出的期程，與政府正在規劃的綠電在整個發電配比上的期程是一致的，而這也是未來綠能的發展方向，期盼成為台灣在國際上一個重要的競爭來源。

台積電 7 奈米供不應求，5 奈米和 3 奈米投資計畫集中在南科，晶圓 18 廠分為 3 期工程，第 1 期廠房已在今年第 1 季完工裝機，預定明年年初量產；第 2 期也於去年第 3 季動工，預計明年進入量產；第 3 期廠房則於今年第 3 季動工，可望在 2021 年開始量產。