印度經濟成長恐持續探底 經濟學家估明顯低於5%

中國龍成長受挫,印度象似乎也未能大步向前。早期預測顯示,印度上一季的經濟增長可能創下新低,來到 5% 以下。

據《彭博》報導,印度政府預定 11 月 29 日發布數據,不過包括印度國家銀行 (State Bank of India)、野村控股 (Nomura Holdings Inc.) 及凱投宏觀 (Capital Economics Ltd.) 的經濟學家,均下調印度第 3 季的經濟成長預測,至 4.2%-4.7% 之間。

自從印度在 2012 年採用新基準的 GDP 數據之後,所測出最低的成長率是 4.2%,在今年第 2 季繳出的成績為成長 5%。

野村印度和亞洲首席經濟學家 Sonal Varma 表示,印度經濟並未在第 2 季落底,預估今年第 3 季的成長率為 4.2%,因為在全球需求疲軟的情況下,印度國內的信貸情況依然偏緊。

印度央行今年已經 5 度降息,以促進成長,政府也祭出財政政策,包括對公司減稅 200 億美元。

孟買國家銀行首席經濟顧問 Soumya Kanti Ghosh 預期,印度央行 12 月還會降息,但這種降息不太可能導致立即產生實質性影響,帶來復甦,他預測的第 3 季與野村相同,均為 4.2%。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 上週表示,現在說經濟放緩是否已經觸底,還為時過早。她說,私人企業計畫的新投資,可能需要一些時間才能實現。

凱投宏觀駐印度資深分析師 Shilan Shah 預測,印度第 3 季的 GDP 為 4.7%,印度央行及政府的做法能否奏效,還需要觀察,相關政策未必足以抵消其他地方的疲軟。

