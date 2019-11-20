印度經濟成長恐持續探底 經濟學家估明顯低於5%

中國龍成長受挫，印度象似乎也未能大步向前。早期預測顯示，印度上一季的經濟增長可能創下新低，來到 5% 以下。

據《彭博》報導，印度政府預定 11 月 29 日發布數據，不過包括印度國家銀行 (State Bank of India)、野村控股 (Nomura Holdings Inc.) 及凱投宏觀 (Capital Economics Ltd.) 的經濟學家，均下調印度第 3 季的經濟成長預測，至 4.2%-4.7% 之間。

自從印度在 2012 年採用新基準的 GDP 數據之後，所測出最低的成長率是 4.2%，在今年第 2 季繳出的成績為成長 5%。

野村印度和亞洲首席經濟學家 Sonal Varma 表示，印度經濟並未在第 2 季落底，預估今年第 3 季的成長率為 4.2%，因為在全球需求疲軟的情況下，印度國內的信貸情況依然偏緊。

印度央行今年已經 5 度降息，以促進成長，政府也祭出財政政策，包括對公司減稅 200 億美元。

孟買國家銀行首席經濟顧問 Soumya Kanti Ghosh 預期，印度央行 12 月還會降息，但這種降息不太可能導致立即產生實質性影響，帶來復甦，他預測的第 3 季與野村相同，均為 4.2%。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 上週表示，現在說經濟放緩是否已經觸底，還為時過早。她說，私人企業計畫的新投資，可能需要一些時間才能實現。

凱投宏觀駐印度資深分析師 Shilan Shah 預測，印度第 3 季的 GDP 為 4.7%，印度央行及政府的做法能否奏效，還需要觀察，相關政策未必足以抵消其他地方的疲軟。

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