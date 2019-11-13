印度股市因穆迪負面展望走弱 莫比爾斯：其實沒那麼差

信評機構穆迪於上週 (7 日) 將印度主權信評展望從「穩定」調降為「負面」，

但有新興市場教父之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius)，在週二 (12 日) 接受媒體訪問時表示並不認同穆迪之看法，且認為未來印度經濟成長之潛力仍值得期待。

穆迪表示調降信評主要原因為，印度政府及政策效率不佳、以及就業市場不振，另外，國內經濟成長放緩，亦將導致債務負擔加重。

另外，印度於第二季經濟成長下滑至 5%，創下 6 年以來低點，而不健全的金融體系，也對放款及投資造成負面影響。根據印度央行預估，今年 GDP 成長將為 5%，低於之前預估之 6.1%。

儘管如此，墨比爾斯仍認為，印度近期的經濟成長放緩，僅是由於周期性因素，而非結構性因素，另外，印度政府近年來推動的一連串改革，亦是為了改善銀行體系，並振興經濟復甦。今年以來，除了印度央行連續調降基準利率，於今年 9 月時，印度政府更宣佈了調降企業基本稅率，由 30% 調降至 22%。

因此，不同於市場上普遍看法，墨比爾斯認為，政策所帶來的刺激效果將於近期發酵，而近期的經濟成長下滑僅為暫時現象。除了墨比爾斯以外，DSP Merrill Lynch (美林於印度子公司) 之經濟學家亦認為，穆迪對印度風險過於高估。

另外，印度財政部在回應信評調降時亦表示，為對應全球景氣下滑，印度已積極採取一連串利多政策，預期將帶動經濟表現，並可吸引外資流向印度資本市場。

信評於 7 日遭調降後，印度股市連日下滑，但專家認為，儘管信評調降之影響，在短期內將衝擊印度股、債市表現、以及盧比匯價，但若印度政府可採取相關對策積極回應，中長期而言，仍可對印度股市未來走勢抱持樂觀態度。

印度股市走勢 15 分鐘 k 線圖

盧比兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖



