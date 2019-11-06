波音：未來20年印度料為全球成長最快的航空市場

波音 (BA-US) 週三 (6 日) 表示，未來 20 年，印度將成為世界上成長最快速的航空市場，在這段期間，印度的飛機需求量將達 2380 架，總價值高達 3300 億美元，高於去年預估的需求量與總價值。

受惠於近年客運量大幅增長，印度逐漸成為世界上發展最快的航空市場之一，但受到 4 月捷特航空 (Jet Airways) 聲請破產以及經濟狀況走向疲軟，今年的印度航空市場成長速度，已有所放緩。

目前為止，波音 737 Max 的印度主要客戶之一香料航空 (SpiceJet) 已訂購多達 205 架 737 Max 客機，不過該公司近期考慮向空中巴士 (Airbus) 購買至少 100 架飛機，以緩解波音 737 Max 停飛帶來之影響。

香料航空總裁 Ajay Singh 此前表示，波音曾向該公司透露，預計美國監管機構將在 11 月進行飛機認證，不過，印度監管機構計劃自行檢查，Singh 也希望 737 Max 客機能在明年 1 月復飛。

波音營銷副總 Darren Hulst 表示，目前正與美國監管機構合作已取得營運批准，希望能在本季重回美國市場。

一直以來，波音在亞洲的市佔率處於領先優勢，不過受到 Max 客機禁飛影響，競爭對手空中巴士可望從中獲益，空中巴士早前宣佈取得印度最大廉航靛藍航空 (IndiGo) 的巨額訂單，該公司向其訂購 300 架窄體客機。

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