美國司法部：科技巨頭競爭存在實質問題 已啟動調查

司法部副部長 Jeffrey Rosen 週一 (18 日) 表示，大型線上平台的競爭，存在「嚴重和實質性的問題」，但他表示，司法部還未做出最終結論。

司法部正調查 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 旗下的 Google 和 Facebook(FB-US)，是否違反了反壟斷法的規定，這是目前針對數位市場所展開廣泛調查的一部分。擁有反壟斷經驗的美國司法部長 Bill Barr 已經授權，並關注調查發展。

Rosen 在華盛頓所舉行的律師協會反壟斷論壇，做出相關說明。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 主席 Joe Simons 隨後證實，他們也在對科技公司進行「多項調查」。Facebook 先前曾透露，他們正在接受 FTC 的調查。

Rosen 說：「即使是具有快速技術進步特徵、充滿活力的產業，也可能被壟斷，而損害了消費者。」

Rosen 將目前科技產業現狀，與 20 世紀時的電影工業進行類比，這是上世紀多次反壟斷的重點產業，他還提到 1990 年代，美國政府針對微軟 (MSFT-US) 的調查，此案後來雙方和解。

一些反壟斷的學者認為，Google、Facebook 和其他科技巨頭處於主導地位，因為他們得益於所謂的「網路效應 (network effects)」，在這種效應中，用戶愈常使用，平台價值就愈高。

不過兩家巨頭都強調，他們正面臨巨大的競爭及挑戰。

FTC 的 Simons 則表示，包括 Facebook 在內，針對科技公司的調查重點，放在之前獲得許可的合併交易，是否存在壟斷及違法行為。

Simons 說，Facebook 已經承認調查一事，因此可以公開說明，但除此之外，還針對了主要平台做了多項調查。

部分報導指出，FTC 調查的重點對象為 Facebook 及亞馬遜 (AMZN-US)。