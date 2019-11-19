Counterpoint：全球無線耳機市場顯著成長 蘋果躍升龍頭品牌

根據調研機構 Counterpoint Research Hearables 的一份報告，直至 2019 年第三季，全球的無線耳機設備市場規模已達到 3300 萬台，總值 41 億美元，較上一季成長 22%。

其中，美國共占全球市場的 31%，其銷量在單季首次超過 1000 萬台。 中國市場近期也已顯著擴張，第三季年增率成長了 44%。

根據 Counterpoint 的數據，蘋果仍藉由 AirPods Pro 的銷量維持其領導地位，但二階競爭者的成長，使該公司的市占率從上一季的 53% 降至第三季的 45%。

然而，蘋果的 Beats 在第三季表現強勁，因此蘋果與 Beats 的合併銷售額仍讓該公司擁有超過 50% 的市佔率。

2019Q3 全球無線耳機市場圓餅圖 (圖片: Counterpoint)

Counterpoint 補充：「JBL 和 Beats 為領先品牌，分別排名第四和第五。五月份的 Beats Powerbeats Pro 等新型號的市占率在市場好評的帶動下顯著成長。

由於 AirPods Pro、Amazon Echo Buds、Microsoft Surface Earbuds 等產品陸續釋出，無限耳機的整體消費仍在增加中。

考慮到近期的成長態勢以及光棍節、黑色星期五和聖誕節等年終促銷活動的影響，預計第四季市場將顯示出更高的成長。Counterpoint 預計 2019 年的年整體無線耳機市場規模將達到 1.2 億台。

Counterpoint 的報告指出：「由於易用性，舒適性、適用性以及便攜性等因素，讓蘋果的 AirPods 成為無線聽覺設備的翹楚，也讓其成為消費者的首選。由於更佳的音質、便攜性和易用性等因素，也讓蘋果在眾多競爭者中脫癮而出」

消費者對於無線耳機品牌的偏好 (圖片: Counterpoint)

另外，根據 CNBC 的報導，消費者正為購物旺季做準備，根據調研機構 Piper Jaffray 的最新調查，蘋果、Nike 和 LV(Louis Vuitton) 有望成為青少年群體中的大贏家。

該公司對 1000 多名年齡在 18 至 65 歲之間的美國消費者進行了調查。在分析了高收入青少年族群的回答後，Piper Jaffray 發現蘋果是最受美國青少年消費者歡迎的品牌，其中 AirPods 則為最受歡迎的產品。