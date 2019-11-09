美司法部稱反壟斷法 足以預防市場傷害

面臨著市場輿論不斷批評美國法律不足以預防市場反壟斷造成的傷害，美國司法部反壟斷調查負責人 Makan Delrahim 週五 (8 日) 再度重申，現有的美國反壟斷法能夠解決科技公司壟斷問題。

Delrahim 在哈佛主辦的反壟斷會談上發表演說，會談中包括亞馬遜 (AMZN-US)、臉書(FB-US) 以及谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

他指出，許多人建議司法機構，修改反壟斷法，甚至成立新監管機構，來規範某些特定公司，「我必須重新強調，現有的美國反壟斷法律框架，足以檢測到任何科技大廠壟斷市場或新興產業而造成的傷害。」。

美國司法部和聯邦貿易委員會備受立法者的壓力，他們指責兩大機構在對谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果等公司進行大型調查的同時，浪費時間在爭論誰將調查哪家科技公司。

Delrahim 還警告部分科技業者收集大量消費者數據，可能在監管機構眼中會引起壟斷市場的擔憂。不過

雖然 Delrahim 沒有具體提及是哪些公司，不過他此番對於消費者資料和隱私權的言論的評論，與歐盟反壟斷機構的關注互相呼應。

此前該歐盟反壟斷監管機構認為科技大廠用收集消費者數據，來壟斷市場而予以嚴懲。

Delrahim 表示，儘管隱私權大多符合消費者保護法的範疇，但他認為隱私權問題是一項不能夠在反壟斷調查當中忽略的一環。