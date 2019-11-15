美國各州擴大反壟斷調查範圍 盯上谷歌安卓系統

週四 (14 日) 美媒《CNBC》引述知情人士透露，美國 48 州擬擴大針對谷歌 (GOOGL-US) 的反壟斷調查，準備將原先的廣告調查範圍擴大至谷歌的安卓 (Android) 系統。

谷歌股價 (圖片: GOOGLE)

外電報導，知情人士透露，代表美國 48 州的 50 名總檢察長，已對谷歌發出民意調查令，並正準備將谷歌反壟斷調查範圍，擴大到廣告業務以外，將更深入地檢視 Google 網頁搜尋功能和內建安卓系統。

這起美國德州總檢查長 Ken Paxton 率領的谷歌反壟斷調查，截至目前為止，範圍僅限谷歌的廣告業務，Paxton 今年 9 月份宣布將調查谷歌線上廣告，是否有壟斷市場的嫌疑，以及是否不當使用消費者數據。

德州總檢查長 Paxton 表示，支持各州擴大谷歌調查範圍的消息，不過目前尚不清楚有那些州參與調查。

美國監管機構懷疑，谷歌將搜尋引擎及安卓系統與其產品綁定，恐危害市場競爭。

消息一出，包括美國總統川普和即將角逐明年總統大選的民主黨參議員的 Elizabeth Warren 等政客，相繼對科技龍頭施壓，且呼籲企業分拆業務。

目前谷歌拒絕對此消息發表任何評論。谷歌全球事務的高級副總裁 Kent Walker 則在部落格上寫道，谷歌將配合調查。

此前歐盟反壟斷委員會曾認為谷歌安卓系統壟斷手機應用程式市場，阻礙競爭對手為由，開罰 50 億美元的天價罰款。