美股盤後 — 華為再續命90天 川普二會鮑爾 三大指數再刷歷史新高

週一 (18 日) 美中貿易多空消息傳來，投資者抱持觀望態度，房地產等防禦性類股走揚，迪士尼引領道瓊走高，美股三大指數微幅上升，再刷歷史新高，惟費半指數下滑 0.24%，變化不大。

中國官員週一向外媒表示，美國總統川普不願鬆手取消現有關稅，北京方面有意在近期的談判中不做任何進一步的讓步，更願意等著看川普彈劾結局，貿易悲觀消息抑制週一早盤漲幅、黃金走高、美債殖利率下跌。

盤中時段，美國總統川普與聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 於白宮會面，這是兩人今年第二度會面，討論範圍包括美國經濟成長、就業與通膨，還有令外界關注的負利率政策，導致美元與美債殖利率走低。

與此同時，美商務部週一再度鬆手，將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天，緩解了投資者對美中貿易緊張局勢的最新擔憂，激勵半導體類股收斂跌幅。

週一 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 1.57 點，或 0.05%，收 3122.03 點。

那斯達克指數上漲 9.11 點，或 0.11%，收 8549.94 點。

美股道瓊指數上漲 31.33 點，或 0.11%，收 28036.22 點。

費城半導體指數下跌 4.15 點，或 0.24%，收 1738.78 點。

標普 11 大板塊僅 7 個板塊上揚，必需消費品漲幅最高，其次為房地產與非必需消費品板塊。。原油價格走低後，能源股領跌標普，再來是醫療保健與工業板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股普遍收漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.50%；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.03%；臉書 (FB-US) 上漲 1.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.75%。

蘋果宣布美東時間 12 月 2 日將舉行新聞發布會，詳細介紹其年度最佳應用和遊戲，但預計不會有新產品發表。

華為再度獲得 90 天寬限期，華為供應鏈表現漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.50%；美光 (MU-US) 上漲 0.23%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.36%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.59%；Qorvo (QRVO-US) 下跌 0.48%；Skyworks (SWKS-US) 下跌 1.98%。

(圖片：AFP)

台股 ADR 全體開漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.86%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.39%。

金融股微幅走高。花旗 (C-US) 上漲 0.027%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.15%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.37%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.86%。

焦點個股

美國投資銀行 Stifel Nicolaus 分析師 Brad Reback 週一研究報告中預估到 2023 年，微軟最大的業務可能成為雲端運算。

Brad Reback 認為，目前微軟的 Azure 年營收已達 170 億美元，目前的市場滲透率還不到 10%，看好可能簽訂更多類似與美國防部 JEDI 的巨額訂單。微軟 (MSFT-US) 週一股價上漲 0.25%。

惠普董事會明確拒絕施樂提出的 335 億美元收購報價，並表示願意競購全錄。兩家企業週一股價呈現兩樣情，惠普股價 (HPQ-US) 下跌 0.79%，全錄股價上漲 0.92%。

美國香水巨頭 Coty 宣布，計畫斥資 6 億美元收購 Kylie Jenner 化妝品和護膚業務的 51% 股權，預計此併購案於 2020 財年第三季完成。Coty (COTY-US) 上漲 2.69%。

華爾街分析

中國官媒新華社報導，上週六 (16 日) 中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話會談，稱討論是建設性的。

然而，美國財經媒體《CNBC》週一報導，由於美國總統川普不願降低關稅，北京對潛在貿易協議的情緒感到悲觀。

美國商務部長週一再度鬆手，將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天，這是華為第三度獲得喘息的機會。

First American Trust 首席投資官 Jerry Braakman 表示：「我不知道有多少次我們看到樂觀消息轉變成悲觀，如果貿易協議很容易達成，理應早就簽署了。」

上週五美股四大指數全數創新新高紀錄，華爾街分析師認為這並非由美國經濟強勁所推動，聯準會降息推動使投資者脫離債券而買入股票，經濟衰退尚遠、貿易戰緩解，加上隨著購物旺季即將到來，多項利多因素提高投資者信心。

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 在一份報告中表示：「股市表現出了非凡的彈性。」「更值得注意的是，市場自年初以來一直在處理的問題並未消失，而且變得更多或更加複雜。」

WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 指出，由於投資者恐懼錯失 (FOMO) 情緒推動當前漲勢，股市可能獲得提振。

他表示：「最近幾周，市場一直受到人們回購標普與道瓊，推動近期市場的發展… 美國股票 ETF 淨流入約 95 億美元，最近有很多類似的情況。」