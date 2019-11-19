連三減！中國持有美債規模創31個月新低

美國財政部公布，中國 9 月份持有美債的規模減少 11 億美元，達 1.102 兆美元，創下 2017 年 5 月以來新低，而中國已連續 3 個月減碼美國公債。

資料來源: 美國財政部

另外，持有美國公債第一大國日本也終止連續 4 個月加碼美國公債，9 月份減碼規模達 289 億美元，至 1.145 兆美元，但仍是美國公債的最大外國持有者。

今年以來，中國對美國公債的加減碼幅度均不大。在 1 月、2 月、6 月分別小幅加碼美債 31 億美元、42 億美元和 23 億美元；在 3 月、4 月、5 月、7 月、8 月、9 月則分別減碼美債 104 億美元、75 億美元、28 億美元、22 億美元、68 億美元，及 11 億美元。

專家指出，中國的美債持有規模只小幅下滑，顯示美國公債其實並未被當成美中貿易衝突的武器。不過今年以來，中國一直在降低其美債規模。

此外，外資 9 月淨賣出美國公債 343.24 億美元，規模創去年 12 月以來最高，8 月份也是淨賣出 304.79 億美元。在過去九個月中，外資有六個月呈現賣出美債。至於國際資金流動情況，美國 9 月份整體資金淨流出 376 億美元，8 月份修正後數據則為淨流入 433 億美元。

分析師指出，似乎外國官方的美債賣出規模十分可觀，可能反映部份外國央行實施匯率干預，出脫美元資產以對抗該國貨幣貶值的情況

美國公債遭拋售，帶動美債殖利率上揚，美國指標 10 年期公債殖利率 9 月初報 1.466%，9 月底報 1.673%，上升約 20 個基點。