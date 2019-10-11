近3個月首見！10y3m美債殖利率利差「脫離倒掛」

在美中貿易戰傳出樂觀氛圍的帶動下，週四 (10 日) 美債殖利率曲線出現了顯著變化，其中 10 年期美債殖利率減 3 個月期利差正式脫離倒掛、利差重新轉正，創 7 月底以來首見。

10 年期美債殖利率減 3 個月期利差長期是經濟學家關注「經濟衰退」風險之指標，而另一指標 10 年期美債殖利率減 2 年期利差，也早已在 8 月底即脫離倒掛。

美債殖利率曲線利差之所以會出現倒掛，主要是因為債券市場的避險情緒濃厚，市場資金流入長天期債券避險，導致了長天期債券殖利率走低、甚至低於短天期債券，故形成了倒掛現象。

而近日美中貿易戰第 13 輪協商正於白宮展開，美國總統川普 (Donald Trump) 也頻發利多，週四 (10 日) 川普更聲稱美中雙方首日談判「進展良好」，川普更宣布將於週五 (11 日) 於白宮與中國國務院副總理劉鶴會面。

市場解讀，美中有可能達成部分協議，且有助於美國「暫停」於下週二 (15 日) 針對中國 2500 億美元進口商品關稅，自現行的 25% 上調至 30%。

然而，關鍵的經濟衰退觀察指標 10y3m 美債殖利率利差「脫離倒掛」，是否美國經濟衰退的疑慮就能全然消除？一派經濟學家對此抱持著疑問。

如下圖所示，經濟學家認為，事實上 10y3m 美債殖利率利差在過去 1970 年代、1980 年代美國經濟衰退時期，也曾經出現「利差反覆倒掛」之跡象，即利差在倒掛之後又轉正，隨後又再次倒掛之現象。

經濟學家表示，市場不應該對 10y3m 美債殖利率利差「脫離倒掛」就掉以輕心，反而應該更關注美債殖利率利差是否出現「反覆倒掛」之跡象，若利差多次出現反覆倒掛，那麼反而會加劇市場動盪，因此現象代表著債券市場並未消除經濟衰退之疑慮。