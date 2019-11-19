2019全年印尼預算赤字超200億美元 恐隨經濟放緩持續擴大

《彭博社》報導，在無法實現收入目標之下，印尼政府預算赤字已超越 200 億美元，且隨著全球經濟增長持續放緩，赤字規模將持續擴大。

根據週一 (18 日) 發布數據，截至今年 10 月底，印尼赤字已攀升至 289.1 兆印尼盾 (約 205 億美元)，估佔國內生產總值 (GDP) 的 1.8%，不過，由於預期政府無法實現收入目標，2019 年預算赤字佔 GDP 估計值，將自先前的 1.84% 擴大至 2.2%。

2009-2018 年印尼預算赤字 (圖：TradingEconomics)

此外，今年 1 月至 10 月的總收入年增達 1.2%，來到約 1510 兆印尼盾，僅達到政府全年目標的七成，而以石油和天然氣為主的的能源產業稅收年減 9.3%，對此，官員們預計能源稅收將在今年最後兩個月有所增長。

之所以上調預算赤字占 GDP 估計值，原因在於全球經濟增長放緩持續為印尼經濟帶來下行壓力。

根據政府數據，今年至今印尼政府已多次下調全年經濟增長預期，該國經濟更在今年第三季創下兩年多來最低增速成長。目前最新預計經濟年增率為 5.1%，略低於最初預期的 5.3%。

印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 表示，赤字增幅相當大，並警告這將對印尼工業部門造成巨大壓力，強調將嚴密追蹤全球經濟增長放緩的趨勢。

由於政府收入遲遲未能達到目標，目前印尼政府公債發行量已達到 401.7 兆印尼盾，超過全年目標， 印尼副財政部長 Suahasil Nazara 表示，政府已準備發行更多債券，必要時將增加貸款，以確保能執行支出計畫。

Nazara 稱，今年印尼的預算赤字可能創新紀錄，觸及 2%-2.2% 上限，根據印尼法律規定，政府預算赤字不得超過 GDP 的 3%。

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