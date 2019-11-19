Pimco預測：美中會在聖誕節前 簽署「第一階段」貿易協議

債券投資巨頭 Pimco 副總裁 John Studzinski 週二 (19 日) 表示，他認為美中之間「第一階段」貿易協議，可能在今年聖誕節之前談定並且簽署。

儘管有報導指出，美中在許多議題上仍差距甚遠，減弱市場近兩日對美中協議的預期。不過這位 Pimco 高管相信，雙方仍會在誕節前，達成部分協議。

Studzinski 表示，關於農業採購目標、強制技術移轉及更廣泛的執法問題上，雙方仍存在歧見，但他相信，雙方仍回力爭在 12 月初之前，先解決部分問題，並設法在聖誕節前簽署協議。

Studzinski 認為，川普重視這次簽約，他已經得到美國企業 CEO 的大力支持，他們希望看到某種形式的穩定，並樂見中美之間更廣泛的關係和貿易對話。

美中之間的貿易問題已經爭戰了 1 年多，並損害了投資人及企業的情緒，減緩全球經濟活動的速度。雙方互課超過數 10 億美元的關稅，如果談判破裂，關稅還可能再向上攀升。

不過 Studzinski 強調，他對第一階段協議雖然具有信心，但即使達成，也無法解決兩大經濟體之間的所有問題。

他表示，不管人們喜不喜歡，這次二次大戰以來的首次重大事件，如果美中能夠找到方法來調整自己的利益，而不是試圖競爭，那麼世界將變得更加強大和穩定。

Studzinski 認為，在許多層面上，美中其實是「互補的」。他以科技產業為例，美國有 3-4 代受矽谷培訓的科技人員，中國也有出色的專業知識及敏銳的洞察力，可以製造非常複雜的零組件，如果雙方在專業領域上很好地合作，將讓全球經濟受益。

相對於 Studzinski 的樂觀，有消息人士說，由於川普不願意降低關稅，北京方面對貿易協議的情緒顯得悲觀，北京認為，這是美國已經同意的。

中國商務部之前已公開表示，美中雙方已就關稅削減達成協議，但川普之後兩度澄清，最後表明他並未同意取消對中國商品的關稅，這也打擊了投資人的情緒。

消息人士說，中國仍在研究美國目前的政治局勢，此外，雙方在諸如農產品的購買數量上也存在歧異，中方擔心，過多購買美國商品，也有疏遠其他貿易夥伴的風險。